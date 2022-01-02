Житель Приморья «отдал» незнакомой девушке 216 000 рублей

Коварная гражданка позвонила 36-летнему приморцу и представилась банковским менеджером. Аферистка рассказала мужчине, что с его банковского счёта кто-то пытается украсть 100 000 рублей.
Для предотвращения кражи якобы требовалось продиктовать собеседнице код, который пришёл мужчине в СМС-сообщении.
«Артемовец выполнил все требования, которые указала незнакомка. В результате с его банковского счета произошло списание денежной суммы в размере 216 000 рублей», — рассказали в краевом управлении МВД.
Обманувшая мужчину аферистка действовала по отработанной схеме — она выстроила разговор так, чтобы у жертвы не осталось времени на анализ происходящего и принятие взвешенного решения.