Житель Приморья «отдал» незнакомой девушке 216 000 рублей

Мужчина из Артёма послушал рекомендации неизвестной аферистки и позволил ей вывести с его счёта 216 000 рублей. Схема действий преступницы балы отработана заранее, как сообщают в управлении МВД по Приморью.

Коварная гражданка позвонила 36-летнему приморцу и представилась банковским менеджером. Аферистка рассказала мужчине, что с его банковского счёта кто-то пытается украсть 100 000 рублей. Для предотвращения кражи якобы требовалось продиктовать собеседнице код, который пришёл мужчине в СМС-сообщении. «Артемовец выполнил все требования, которые указала незнакомка. В результате с его банковского счета произошло списание денежной суммы в размере 216 000 рублей», — рассказали в краевом управлении МВД. Обманувшая мужчину аферистка действовала по отработанной схеме — она выстроила разговор так, чтобы у жертвы не осталось времени на анализ происходящего и принятие взвешенного решения.

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