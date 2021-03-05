Минсельхоз Приморья: При обрушении крыши на «Мерси Трейде» животные не пострадали

Рухнувшую из-за снежных нагрузок крышу на свинокомплексе резидента ТОР «Михайловский» в Спасском районе восстановят по гарантии. Она будет спроектирована с запасом прочности и возможностью обслуживания, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе правительства Приморского края.

По словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, рухнувшие конструкции на свинокомплексе «Мерси Агро Приморье» были изготовлены на российском специализированном заводе в Республике Марий Эл. Проект разработан приморской компанией под местные климатические условия, учитывая розу ветров, снег должен был сходить с крыши. Однако, в результате осадков и ветра со стороны озера Ханка в январе металлоконструкции не выдержали снежные наносы на кровле. «В результате обрушения было повреждено 37 тысяч квадратных метров производственных помещений. При этом люди и животные не пострадали. Поголовье перевели в другие теплые помещения, с откорма в феврале на убой отправлено более 6 тысяч голов», — подчеркнул министр. В настоящее время на месте работает штаб предприятия по ликвидации последствий аварии, рабочие бригады разбирают упавшие конструкции. В рамках договора генерального подряда аварийный случай признан гарантийным. Строительная компания «Яв-Строй» берет ответственность и восстановление на себя. «Данный проект прошел строительную экспертизу. Под восстановление комплекса подготавливается заказ — изготовление усиленных конструкций, для этого проектировщики пересчитывают нагрузки с дополнительным запасом прочности. Также рассматривается возможность обслуживания кровли, чтобы люди могли сбрасывать снег с крыши», — добавил Андрей Бронц. Напомним, резидент ТОР «Михайловский» компания «Мерси Агро Приморье» — предприятие полного цикла — от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины

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