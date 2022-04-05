С хулигана взыщут стоимость ремонта стеклянной стены

Изначально гражданин распивал в павильоне алкоголь, после чего подошёл к стеклянной стене и разбил её.
Муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» сообщило о случившемся в полицию. Городская администрация намерена взыскать с виновника все расходы по восстановлению стеклянной стены в павильоне. По информации пресс-службы мэрии, сумма ущерба составляет 340 тысяч рублей.
Городские власти обращаются с просьбой к жителям Владивостока, если кому известен злоумышленник, сообщить в ЕДДС по телефону 2222-333 или полицию — 102.