С хулигана взыщут стоимость ремонта стеклянной стены

Во Владивостоке разыскивают хулигана, разбившего в ночь на понедельник, 4 апреля, остановочный павильон на «Дальзаводе». Судя по записям видеокамеры, сделано это было специально.

Изначально гражданин распивал в павильоне алкоголь, после чего подошёл к стеклянной стене и разбил её. Муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» сообщило о случившемся в полицию. Городская администрация намерена взыскать с виновника все расходы по восстановлению стеклянной стены в павильоне. По информации пресс-службы мэрии, сумма ущерба составляет 340 тысяч рублей. Городские власти обращаются с просьбой к жителям Владивостока, если кому известен злоумышленник, сообщить в ЕДДС по телефону 2222-333 или полицию — 102.

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