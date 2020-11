Экс-мэр Владивостока в уголовном деле проходит под именем Иван

В откровенно халтурно сляпанных материалах вышестоящая инстанция, тем не менее, не нашла изъянов

В откровенно халтурно сляпанных материалах вышестоящая инстанция, тем не менее, не нашла изъянов Экс-мэр Владивостока опубликован очередной пост в социальных сетях. Напомним, на прошедшей неделе московский городской суд оставил без изменений приговор Тверского суда столицы в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата, владельца холдинга «Востокцемент» Андрея Пушкарева, и бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. «Дорогие друзья! Обращаюсь ко всем, кто меня поддерживал и поддерживает вот уже более 40 месяцев. Я вам очень благодарен. Каждому из вас. И для меня это очень важно. Спасибо вам всем! Что касается прошедшего судебного процесса апелляционной инстанции, то его характеризует одна очень маленькая, но очень важная деталь. Суд неоднократно подчеркивал факт внимательного изучения наших жалоб и материалов нашего дела. Однако в течение двухдневного рассмотрения апелляции судья-докладчик называла меня Иваном. Даже зачитывая итоговое решение, одна дважды назвала меня этим именем. Это показывает, насколько внимательно суд изучил наше дело и разобрался в нем. Считаю, что никто и не разбирался, а просто утвердили заранее принятое решение. Но несмотря ни на что я продолжаю бороться и защищать своё честное имя». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

