Полиция ищет свидетелей расстрелов автобусов в Спасске

Правоохранители обратили свой пристальный взор на проблему, которая тревожит жителей Спасска-Дальнего уже несколько недель. Сотрудники МВД приступили к поискам «спасского стрелка» из-за которого поездка домой превратилась в рискованное мероприятие.

В пресс-службе УМВД Приморья подтвердили, что полиция вплотную занялась проверкой достоверности информации из СМИ о «спасском стрелке», который из оружия разбивает окна в пассажирских автобусах и подвергает опасности жизни пассажиров. В частности внимание обратили на инцидент, который недавно произошел на улице Красногвардейской. По словам сотрудников МВД, во время происшествия, пассажиров в автобусе не было. От действий стрелка физически никто не пострадал. Примечательно, что руководство компании, чьи автобусы попали под обстрел, утверждает, что люди все же были в салоне, когда транспортное средство было атаковано. По официальным данным, полиция занята установлением всех обстоятельств и подробностей происшествия, а также выясняет личность гражданина, который устроил нападения. Виновнику предстоит ответить по всей строгости законов Российской Федерации. Граждан, которые стали очевидцами инцидента или обладают информацией о его обстоятельствах, просят позвонить по телефону 8(42352) 2-34-22 (дежурная часть МО МВД России «Спасский»). Ранее в Спасске обстрелу подверглись несколько пассажирских автобусов местных перевозчиков. Нападение происходит вечером. От выстрелов страдают окна автобусов, обшивка и корпус автобусов. Пассажиры рискуют не доехать до пункта назначения. По словам гендиректора ООО «Вираж» Евгения Кухарчука, подобные «проделки» бьют не только «по карману» самим перевозчикам, а в первую очередь ставят под угрозу жизнь пассажиров: остановка посреди проезжей части, необходимость смены транспортного средства, риск ранения от рикошета и осколков стекла. В минтранспорта Приморья комментировать инцидент отказались. По словам представителей ведомства, они эти перевозки не контролируют.

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