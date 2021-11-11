Полиция ищет свидетелей расстрелов автобусов в Спасске

Полиция ищет свидетелей расстрелов автобусов в Спасске
Полиция ищет свидетелей расстрелов автобусов в Спасске
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: предоставлено Золотому Рогу
Правоохранители обратили свой пристальный взор на проблему, которая тревожит жителей Спасска-Дальнего уже несколько недель. Сотрудники МВД приступили к поискам «спасского стрелка» из-за которого поездка домой превратилась в рискованное мероприятие.

В пресс-службе УМВД Приморья подтвердили, что полиция вплотную занялась проверкой достоверности информации из СМИ о «спасском стрелке», который из оружия разбивает окна в пассажирских автобусах и подвергает опасности жизни пассажиров. В частности внимание обратили на инцидент, который недавно произошел на улице Красногвардейской.

По словам сотрудников МВД, во время происшествия, пассажиров в автобусе не было. От действий стрелка физически никто не пострадал.

Примечательно, что руководство компании, чьи автобусы попали под обстрел, утверждает, что люди все же были в салоне, когда транспортное средство было атаковано.

По официальным данным, полиция занята установлением всех обстоятельств и подробностей происшествия, а также выясняет личность гражданина, который устроил нападения. Виновнику предстоит ответить по всей строгости законов Российской Федерации.

Граждан, которые стали очевидцами инцидента или обладают информацией о его обстоятельствах, просят позвонить по телефону 8(42352) 2-34-22 (дежурная часть МО МВД России «Спасский»).

Ранее в Спасске обстрелу подверглись несколько пассажирских автобусов местных перевозчиков. Нападение происходит вечером. От выстрелов страдают окна автобусов, обшивка и корпус автобусов. Пассажиры рискуют не доехать до пункта назначения.

По словам гендиректора ООО «Вираж» Евгения Кухарчука, подобные «проделки» бьют не только «по карману» самим перевозчикам, а в первую очередь ставят под угрозу жизнь пассажиров: остановка посреди проезжей части, необходимость смены транспортного средства, риск ранения от рикошета и осколков стекла.

В минтранспорта Приморья комментировать инцидент отказались. По словам представителей ведомства, они эти перевозки не контролируют.

Сюжеты:
Приморье
АвтобусПриморьеСпасск-Дальний
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