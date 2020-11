С судна РС "Крымский" снят запрет пользования

Краболов вышел в море и осуществляет добычу водных биологических ресурсов в штатном режиме

Краболов вышел в море и осуществляет добычу водных биологических ресурсов в штатном режиме Решение о снятии запрета пользования РС «Крымский» было принято инспекцией по государственному контролю в сфере охраны морских биоресурсов 6 декабря 2019 года. В настоящий момент судно осуществляет плановый промысел в приморской подзоне, имея на борту всю необходимую разрешительную документацию. После спорной ситуации, возникшей в процессе вылова краба РС «Крымский», добыча ВБР была приостановлена. По факту случившегося контролирующие органы проводят соответствующие проверки, компания Примкраб также выясняет обстоятельства случившегося. Установлено, что не было допущено каких-либо нарушений правил рыболовства, никаких фактов браконьерства не зафиксировано. Судно осуществляло промысел краба в районе, ограниченном для лова рыбы способом траления. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter