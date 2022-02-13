Бензопила до колонии довела: в Приморье раскрыли преступление

В Спасске-Дальнем накануне полицейские задержали 24-летнего парня, который похитил бензопилу и продукты у одного из местных жителей.

Владелец бензопилы обратился в полицию сразу, как только обнаружил пропажу в своём доме на улице Лермонтова. Злоумышленник проник в жильё через окно. По подсчётам, ему удалось унести добра более чем на 10 тысяч рублей. Однако стражи порядка раскрыли кражу — задержанный признался в содеянном. Бензопилу вернули хозяину, а похитителя оставили под стражей до окончания следствия. Положение похитителя усугубляет факт его прошлой судимости — в итоге за новое злодеяние ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

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