В пятницу, 11 декабря 2020 года, на семьдесят восьмом году жизни скончался Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, Мурначев Геннадий Павлович.

После окончания Кемеровского медицинского института в 1970 году и на протяжении сорока лет работы в здравоохранении Приморского края, Геннадий Павлович занимался защитой территорий от завоза и распространения инфекционных заболеваний, в том числе, особо опасных, таких как чума и холера. Умелый практик и целеустремленный человек он всегда достигал выполнения поставленных ситуациями задач и делился своим опытом.Он был надежным другом и прекрасным семьянином. Светлая память.

