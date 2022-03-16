Сайт Приморского арбитража недоступен после хакерской атаки

Через несколько минут послание исчезло, но сайт по-прежнему недоступен.
Между тем, атаке подверглись целый ряд арбитражных судов в России. У них единая московская платформа, поэтому тамошние специалисты работают над восстановлением доступа к порталу.
В пресс-службе Приморского арбитража отметили, что виртуальное нападение не нарушило привычный режим работы сотрудников.
— Картотека арбитражных дел доступна, как и расписание заседаний, эту информацию можно получить не только с портала, который подвергся атаке злоумышленников, — отметила консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края.