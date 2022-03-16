Сайт Приморского арбитража недоступен после хакерской атаки

Сайт Приморского арбитража недоступен после хакерской атаки
Сайт Приморского арбитража недоступен после хакерской атаки
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сайт Арбитражного суда Приморского края подвергся хакерской атаке. Сегодня, 16 марта, около полудня на портале вместо привычной информации появилось послание с оскорблениями в адрес россиян.

Через несколько минут послание исчезло, но сайт по-прежнему недоступен.

Между тем, атаке подверглись целый ряд арбитражных судов в России. У них единая московская платформа, поэтому тамошние специалисты работают над восстановлением доступа к порталу.

В пресс-службе Приморского арбитража отметили, что виртуальное нападение не нарушило привычный режим работы сотрудников.

— Картотека арбитражных дел доступна, как и расписание заседаний, эту информацию можно получить не только с портала, который подвергся атаке злоумышленников, — отметила консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края.

Сюжеты:
Приморье
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