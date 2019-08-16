На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда

На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда

16 августа 2019, 13:30
Происшествия
Там, где это возможно, работает техника

Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды.

В Хасанском районе в воде 18-й километр дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово, 2-й километр дороги Хасан–Гвоздево. Также затруднен проезд по дороге к станции Провалово, ведется наблюдение.

В Уссурийском городском округе нет проезда в село Яконовка и на 4-м километре дороги Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное. Выставлены предупреждающие знаки.

В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, есть объезд через село Жариково. Также нет проезда к населенному пункту Садовый. Переливы через проезжую часть наблюдаются на участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда на 3-м километре дороги Гранатовка–Синельниково. Ограничен проезд на участках дороги Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково. Наблюдаются переливы воды на подъезде к Покровке и Липовцам. В Ханкайском районе наблюдаются переливы воды на дорогах к населенным пунктам: Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Мельгуновка, Алексеевка, Дворянка. Проезд есть.

В Пожарском районе проезд ограничен на 16-м километре дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка. В Кировском районе подтоплена дорога к станции Ружино.

В Дальнереченском районе после спада воды восстановлен проезд к станции Лазо и на дорогах Лазо–Грушевое, Дальнереченск–Ариадное, Маревка–Поляны.

В Красноармейском районе нет проезда на дороге Лукьяновка–Новополтавка, на месте работает техника для восстановления проезда машин ЧС.

В Хорольском районе наблюдается перелив воды на дорогах Хороль–Поповка–Лукашевка и к селу Приозерное.

Фотографии предоставлены муниципалитетами Приморья

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Stories:
Приморье
Приморский край
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы