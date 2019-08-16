На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда

В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, есть объезд через село Жариково. Также нет проезда к населенному пункту Садовый. Переливы через проезжую часть наблюдаются на участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.