Генпрокуратура в деле против крупнейшего на Дальнем Востоке холдинга перепутала всё, что могла

В представлении обвинение даже неправильно названы города, где расположены предприятия холдинга Экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ в очередном посте в социальных сетях сообщил, что на прошлой неделе получил апелляционное представление Генпрокуратуры на решение Верховного суда, отказывающее передавать в Тверской суд рассмотрение иска к холдингу «Востокцемент» на 3,2 миллиарда рублей. Он отметил, что из этого документа узнал много нового о себе, своих сотрудниках, предприятиях и даже географии Дальнего Востока. «Во вторник, 13.08.2019, получил апелляционное представление Генеральной прокуратуры на решение Верховного суда об отказе в передаче на рассмотрение в Тверской суд г. Москвы иска Генеральной прокуратуры на 3, 2 млрд рублей. То есть, если бы у меня не было адвокатов, то я не знал бы, что был суд и какое решение на нём было принято. Прочитав это представление, я с удивлением обнаружил много нового о себе, своих сотрудниках, своих предприятиях и географии Приморского края и Еврейской автономной области. Так, например, исходя из этого представления, оказывается, что: - с 2004 по - 2007 год я был не сенатором, а депутатом Законодательного собрания; - находясь в СИЗО, я переписываюсь с сотрудниками администрации Приморского края; - обращаюсь из СИЗО к чиновникам федерального и регионального уровня; - публично выражаю всем признательность за оказанную моему бизнесу помощь; Теплоозёрский цементный завод находится не в Теплоозёрске, а в г. Облучье, и на нём работают более 5000 сотрудников (на самом деле около 900 человек) и, что примечательно, на этом заводе работают все родственники судей Облученского района. В общем, крайне интересный документ, он есть на моём сайте… Рекомендую к прочтению», - резюмировал Игорь Пушкарёв. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

