Генпрокуратура в деле против крупнейшего на Дальнем Востоке холдинга перепутала всё, что могла

Экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ в очередном посте в социальных сетях сообщил, что на прошлой неделе получил апелляционное представление Генпрокуратуры на решение Верховного суда, отказывающее передавать в Тверской суд рассмотрение иска к холдингу «Востокцемент» на 3,2 миллиарда рублей. Он отметил, что из этого документа узнал много нового о себе, своих сотрудниках, предприятиях и даже географии Дальнего Востока.