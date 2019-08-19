Генпрокуратура в деле против крупнейшего на Дальнем Востоке холдинга перепутала всё, что могла

Генпрокуратура в деле против крупнейшего на Дальнем Востоке холдинга перепутала всё, что могла

19 августа 2019, 16:56
Происшествия
В представлении обвинение даже неправильно названы города, где расположены предприятия холдинга

В представлении обвинение даже неправильно названы города, где расположены предприятия холдинга

Экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ в очередном посте в социальных сетях сообщил, что на прошлой неделе получил апелляционное представление Генпрокуратуры на решение Верховного суда, отказывающее передавать в Тверской суд рассмотрение иска к холдингу «Востокцемент» на 3,2 миллиарда рублей. Он отметил, что из этого документа узнал много нового о себе, своих сотрудниках, предприятиях и даже географии Дальнего Востока.

«Во вторник, 13.08.2019, получил апелляционное представление Генеральной прокуратуры на решение Верховного суда об отказе в передаче на рассмотрение в Тверской суд г. Москвы иска Генеральной прокуратуры на 3, 2 млрд рублей.

То есть, если бы у меня не было адвокатов, то я не знал бы, что был суд и какое решение на нём было принято.

Прочитав это представление, я с удивлением обнаружил много нового о себе, своих сотрудниках, своих предприятиях и географии Приморского края и Еврейской автономной области.

Так, например, исходя из этого представления, оказывается, что:

- с 2004 по - 2007 год я был не сенатором, а депутатом Законодательного собрания;

- находясь в СИЗО, я переписываюсь с сотрудниками администрации Приморского края;

- обращаюсь из СИЗО к чиновникам федерального и регионального уровня;

- публично выражаю всем признательность за оказанную моему бизнесу помощь;

Теплоозёрский цементный завод находится не в Теплоозёрске, а в г. Облучье, и на нём работают более 5000 сотрудников (на самом деле около 900 человек) и, что примечательно, на этом заводе работают все родственники судей Облученского района.

В общем, крайне интересный документ, он есть на моём сайте… Рекомендую к прочтению», - резюмировал Игорь Пушкарёв.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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