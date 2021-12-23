«Металлисты» нанесли ущерба почти на 2 млн рублей приморским электроподстанциям

«Всего на счету задержанных свыше 20 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в городе Владивостоке, Надеждинском и Кавалеровском районах, а также в Октябрьском округе Приморского края. Общий ущерб, причиненный электросетевой компании, превысил 1,9 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
По заявлениям руководства электросетевой компании, неизвестные с марта по август проникали на опасные производственные объекты и похищали медные детали, переносные заземления и прочее оборудование.
После комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали четырех злоумышленников из Приморья в возрасте от 31 до 44 лет. Группа промышляла кражей цветного металла и сбывала иго в пунктах металлоприема.
За кражу «металлисты» могут лишиться свободы на срок до 10 лет. Продолжается расследование.