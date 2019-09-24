Экс-мэр Владивостока сказал о пожаре в ТЦ "Максим" важную вещь

Но я просто призываю вас оглянуться и осмотреть своё рабочее место, офис, автомобиль, квартиру (что угодно), проверить его на наличие огнетушителя, удостовериться в том, что он проверенный, с паспортом и на гарантии. Возможно, и внеочередное проведение инструктажа или беседы с детьми о правилах противопожарной безопасности будут не лишними. Это не требует сверхчеловеческих усилий, а бережёного – сами знаете...» Фото Vl.Ru.