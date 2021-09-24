По прибытии во Владивосток мороженная сельдь может подорожать на 3-4 рубля

За нарушение юрлицо может получить 100 000 рублей штрафа. А, как известно, за издержки при транспортировке, часто платит именно конечный покупатель. Можно предположить, что эта партия рыбы, в оптовой закупке, подорожает минимум на 3-4 рубля за килограмм.