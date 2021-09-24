По прибытии во Владивосток мороженная сельдь может подорожать на 3-4 рубля

По прибытии во Владивосток мороженная сельдь может подорожать на 3-4 рубля
По прибытии во Владивосток мороженная сельдь может подорожать на 3-4 рубля
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: pxhere.com
Компании, которая доставила во Владивосток почти 27 тонн филе сельди блочной заморозки грозит штраф в 100 000 рублей. Россельхознадзор обнаружил нарушения температурного режима хранения.

«Подконтрольный товар была выгружен из трюма в рефрижераторный контейнер, на территории ОАО «ВМРП». В ходе проведения государственного ветеринарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области произведен осмотр продукции и проведен замер температуры. Температура в толще продукции составила минус 16 °С при необходимых минус 18 °С.

Это не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», а также не соответствует требованиям ГОСТа, в соответствии с которым изготовлена данная продукция. Рыба была отправлена на дозаморозку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За нарушение юрлицо может получить 100 000 рублей штрафа. А, как известно, за издержки при транспортировке, часто платит именно конечный покупатель. Можно предположить, что эта партия рыбы, в оптовой закупке, подорожает минимум на 3-4 рубля за килограмм.

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Приморье
ценыштрафырыбаПриморьеРоссельхознадзор
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