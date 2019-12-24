Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира

Как сообщает сайт Главного военного следственного управления, 21 марта 2018 года Суббота и Иван получили приказ доставить в полевой лагерь, где находилось подразделение, рядового, проходящего военную службу по контракту и не прибывшего в этот день в воинскую часть. Найдя отсутствующего военнослужащего в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, сержанты довели до него решение командира. Когда рядовой отказался его выполнить, Иван и Суббота решили добиться исполнения приказа силой. С этой целью нанесли ему несколько ударов по телу, в том числе используя различные предметы. В этот же день потерпевший скончался от травм, полученных в результате побоев.