Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира

Воспитательный процесс завершился трагедией

Воспитательный процесс завершился трагедией Суд в Приморье признал бывших военнослужащих 59-й отдельной мотострелковой бригады старшего сержанта Алексея Субботы и сержанта Андрея Ивана виновными в избиении сослуживца, повлекшем по неосторожности его смерть, и приговорил к различным срокам лишения свободы. Двумя годами ранее Суббота уже признавался в виновным в применении насилия в отношении подчиненного, но тогда он отделался штрафом в 30 тыс. руб. Уссурийский гарнизонный военный суд, на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, вынес приговор в отношении бывших военнослужащих войсковой части 44980 (59-й отдельная мотострелковая бригада, с декабря 2018 года - 127-я мотострелковая дивизия, дислоцируется в с. Сергеевка) старшего сержанта запаса Алексея Субботы и сержанта запаса Андрея Ивана. Как сообщает сайт Главного военного следственного управления, 21 марта 2018 года Суббота и Иван получили приказ доставить в полевой лагерь, где находилось подразделение, рядового, проходящего военную службу по контракту и не прибывшего в этот день в воинскую часть. Найдя отсутствующего военнослужащего в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, сержанты довели до него решение командира. Когда рядовой отказался его выполнить, Иван и Суббота решили добиться исполнения приказа силой. С этой целью нанесли ему несколько ударов по телу, в том числе используя различные предметы. В этот же день потерпевший скончался от травм, полученных в результате побоев. Иван и Суббота признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий). Кроме того, Суббота признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц), а Иван – в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В качестве наказания военный суд назначил Ивану и Субботе лишение свободы сроком на 10 лет и 6 лет, а также лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 3 и 2,5 года соответственно. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск сестры погибшего, взыскав с Ивана 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Стоит отметить, что в декабре 2017 года Уссурийский гарнизонный военный суд признал Алексея Субботу виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 28 июля того же года Суббота, как говорится в решении суда, за периодическое отсутствие подчиненного на службе, «применил к нему физическое насилие, в виде одного удара кулаком левой руки в область груди и одного удара кулаком левой руки по лицу слева, удерживая при этом последнего правой рукой за шею, чем причинил физическую боль и нравственные страдания». Старший сержант полностью признал вину и отделался штрафом в размере 30 тыс руб. без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter