Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку

Плавбаза «Петр Житников», принадлежащая компании «Дальморепродукт» 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. По предварительным данным произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе, очаг локализован. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда «Преданный» и «Атлас».