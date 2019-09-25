Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку

Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку

25 сентября 2019, 17:43
Происшествия
Дальше ее владелец будет принимать решение о ремонте

Дальше ее владелец будет принимать решение о ремонте

Плавбаза «Петр Житников», загоревшаяся в Тихом океане недалеко от острова Итуруп, пойдет своим ходом в порт Находка.

На борту плавбазы находится порядка 1 тыс. тонн иваси. Рыбопродукция не пострадала.

Вылеты чартерных рейсов авиакомпании «Аврора» из Южно-Курильска для доставки части экипажа судна во Владивосток запланированы на 20.30 и 21.30 местного времени.

Плавбаза «Петр Житников», принадлежащая компании «Дальморепродукт» 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. По предварительным данным произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе, очаг локализован. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда «Преданный» и «Атлас».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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