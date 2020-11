Заложники приморских мостов

Большинство автомобильных мостов в Приморье 50-70-х годов постройки. За время эксплуатации они успели поистрепаться, а на дорогах появились машины, о которых в те годы и не мечтали

Большинство автомобильных мостов в Приморье 50-70-х годов постройки. За время эксплуатации они успели поистрепаться, а на дорогах появились машины, о которых в те годы и не мечтали У этой истории есть еще одна сторона. По мнению автоперевозчиков, подобная трагедия может случиться во всех районах Приморья, так как подавляющее большинство мостов в крае находится в аварийном состоянии. Что касается рухнувшего моста через речку Осиновку, то, согласно информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, последний раз освидетельствование данного мостового сооружения проводилось в июне 2018 года, почти за 5 месяцев до трагедии. Уже тогда было признано, что мост находится в аварийном состоянии из-за размораживания и разрушения бетона свай 2, 5 и 6 опор. Особенно свай однорядной опоры № 5. По большому счету, мост надо было закрывать. К сожалению, к мнению экспертов не прислушались... На фото: Злополучный мост и до окончательного своего разрушения явно был в аварийном состояние, но, увы, закрыть его власти не решились... Фото предоставлено Профсоюзом транспортных перевозчиков Приморского края Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

