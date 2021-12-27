Во Владивостоке снова пожар на рынке

В очередной раз во во Владивостоке горит рынок. Сообщение о пожаре поступило в МЧС за полчаса до полудня. Пожарные расчеты заняты тушением пожара. Продавцы пытаются спасти свой товар. По сведениям очевидцев, пламя охватило три павильона и, возможно, капитальное здание.
По последним данным от очевидцев, с огнем уже удалось справиться. Пожарные обследуют выгоревшие павильоны.
Делом уже заинтересовались в прокуратуре. Организована проверку по факту пожара на рынке на Детском парке во Владивостоке.
По поручению прокурора края Сергея Столярова на место происшествия выехал прокурор Первомайского района г. Владивостока Константин Харченко.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.
Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.
По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.