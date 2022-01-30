Приморца, выкинувшего тело сбитой женщины в лесу, заключили под стражу

Что примечательно, кроме самого преступника в автомобиле находилось еще трое человек. Под стражей водитель пробудет до 23 марта 2022 года, после чего следствие направит материалы дела в суд. Как говорят юристы, ничего хорошего молодого человека не ждет — ему грозят серьезные обвинения.