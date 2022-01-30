Приморца, выкинувшего тело сбитой женщины в лесу, заключили под стражу

Следствие считает, что приморец ехал на автомобиле Toyota Corona Premio, нарушил правила дорожного движения и сбил девушку, которая возвращалась с работы домой. Чтобы скрыть следы преступления от загрузил ее тело в автомобиль, вывез в лесополосу за пределами поселка и выбросил.
Что примечательно, кроме самого преступника в автомобиле находилось еще трое человек. Под стражей водитель пробудет до 23 марта 2022 года, после чего следствие направит материалы дела в суд. Как говорят юристы, ничего хорошего молодого человека не ждет — ему грозят серьезные обвинения.