В Приморье построят новую ТЭЦ

Досье газеты «Золотой Рог»: Артемовская ТЭЦ (ранее - Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) - один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла - 630-700 тыс. Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем.