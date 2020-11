В Приморье построят новую ТЭЦ

Станция будет работать на углях Павловского месторождения

Станция будет работать на углях Павловского месторождения Власти Приморья и ПАО «РусГидро» на полях Восточного экономического форума планируют подписать соглашение о сотрудничестве по проектам крайне необходимой для развития юга региона Артемовской ТЭЦ-2 и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2. Новая высокотехнологичная электростанция, призванная заместить выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ, будет расположена в районе города Артем. АО «Дальневосточная генерирующая компания» ДГК, (входит в группу «РусГидро») уже определило победителя конкурса по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по проекту строительства Артемовской ТЭЦ-2. Досье газеты «Золотой Рог»: Артемовская ТЭЦ (ранее - Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) - один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла - 630-700 тыс. Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем. Установленная мощность нового энергообъекта должна составить не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал.ч тепловой энергии, что даст прирост по сравнению с мощностью действующей станции на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал.ч по теплу. Основным видом топлива Артемовской ТЭЦ-2 проектными решениями определен бурый уголь Павловского месторождения Приморского края. На данный момент проект предусматривает запуск станции в 2024-2025 годах. Работы ведутся в рамках разработанной ПАО «РусГидро» долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока. Точные сроки и стоимость строительства будут определены по результатам разработки и экспертизы проектной документации. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

