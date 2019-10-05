Московская компания хочет застраивать Владивосток микрорайонами

«Компания готова рассмотреть восточное направление страны. Дальний Восток - регион, в котором огромные перспективы, и компания считает, что ее технологии и мощности будут там востребованы и полезны. Конкретные цифры будут позже. Пока серьезно обсуждаем задачи. А по поводу льготной ипотеки хочу сказать, что это правильное, классное решение. Потому что Дальний Восток огромный, а людей живет мало. Надо сделать так, чтобы люди не уезжали оттуда, а себя там чувствовали хорошо. И эта мера поддержки, я считаю, очень своевременная, правильная, и надеюсь, что она сделает резкий толчок в развитии жилого рынка, а это за собой уже потянет другие процессы», - сказал г-н Гордеев в пятницу по итогам встречи с главой Минвостокразвития Александром КОЗЛОВЫМ.