Московская компания хочет застраивать Владивосток микрорайонами

Одному из крупнейших девелоперов страны понравилась идея льготной ипотеки и ТОРов Глава ПАО «Группа компаний «ПИК» (Москва, один из крупнейших девелоперов страны) Сергей ГОРДЕЕВ заявил, что компания предметно рассматривает Приморский края для массового строительства жилья. Застройщик уже предметно смотрит города Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. На данный момент компания рассматривает два варианта выхода на Дальний Восток: либо в лице генерального подрядчика для массовой застройки жилья, либо предоставление франшизы местным компаниям. «Компания готова рассмотреть восточное направление страны. Дальний Восток - регион, в котором огромные перспективы, и компания считает, что ее технологии и мощности будут там востребованы и полезны. Конкретные цифры будут позже. Пока серьезно обсуждаем задачи. А по поводу льготной ипотеки хочу сказать, что это правильное, классное решение. Потому что Дальний Восток огромный, а людей живет мало. Надо сделать так, чтобы люди не уезжали оттуда, а себя там чувствовали хорошо. И эта мера поддержки, я считаю, очень своевременная, правильная, и надеюсь, что она сделает резкий толчок в развитии жилого рынка, а это за собой уже потянет другие процессы», - сказал г-н Гордеев в пятницу по итогам встречи с главой Минвостокразвития Александром КОЗЛОВЫМ. «Наша задача убедить крупные компании, в том числе «ГК ПИК», что на Дальнем Востоке можно работать и можно зарабатывать. Мы готовы предложить площадки, готовы предложить финансирование. Ждем всех», - сказал г-н Козлов. Ранее вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ во время рабочей поездки в Приморье отметил, что в округ необходимо привлекать новые строительные компании, поскольку уже работающие предприятия не всегда справляются с задачами, поставленными руководством страны. Досье газеты «Золотой Рог»: Группа компаний «ПИК» - девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Крупнейшим акционером ПАО «Группа компаний «ПИК» с долей 59% является ее президент Сергей Гордеев, еще 23% - у группы ВТБ. Решением правительства России ГК «ПИК» включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, «ПИК» является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время возводит 7,4 млн кв. м. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

