В популярном мессенджере появится новая полезная функция

Исчезающие сообщения будут пропадать из чата через определенный промежуток времени, который установит для себя пользователь. Сейчас эту функцию можно протестировать в групповых чатах: для этого нужно включить определенную опцию. Сообщения будут автоматически удалены из чата через пять секунд или один час (других вариантов пока не предусмотрено). О том, что пользователь удалил сообщения, других участников чата уведомлять не будут.