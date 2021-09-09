Фестиваль меда в третий раз пройдет во Владивостоке

Пасечники из медоносных районов Приморья привезут продукцию во Владивосток на фестиваль меда. Он пройдет в пятницу и субботу, 10 и 11 сентября, в сквере Дружбы на улице Светланской, 147 (остановка «Авангард»).

В пресс-службе мэрии напомнили, что в прошлые выходные жители и гости города могли приобрести липовый, бархатный и цветочный мед сезона 2021 года у 14 пасечников с разных районов Приморья. На этой неделе тоже приедут пчеловоды из разных медоносных районов — Спасского, Анучинского, Чугуевского, Лесозаводского, Октябрьского, Черниговского, а также из Арсеньева. По данным краевого Минсельхоза, в этом году пасечники накачали около 3,8 тысячи тонн липового меда. Это больше, чем в среднем по России. Кроме того, в этом году в Приморсье собрали урожай редкого диморфантового меда. На предстоящей ярмарке жители и гости Владивостока смогут с 10.00 до 18.00 приобрести различную продукцию пчеловодства: мед, прополис, свечи, соты, цветочную пыльцу, воск, медовое мыло и напитки. Перед покупкой мед можно будет попробовать — пчеловоды будут проводить дегустации.

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