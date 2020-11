В Приморье ждут шведскую IKEA

Ранее ритейлер неоднократно сталкивался с "непредсказуемым характером административных процедур" в ряде регионов России

Ранее популярный ритейлер неоднократно сталкивался с «непредсказуемым характером административных процедур» в ряде регионов России Власти Приморья рассчитывают, что шведский мебельный ритейлер IKEA откроет в крае магазин и построит завод по производству изделий из дерева. IKEA более шести лет не открывала новые магазины в России. Напомним, что в конце июня первый гипермаркет в Приморье открыло ООО «Леруа Мерлен» (российское подразделение французской Leroy Merlin). Соответствующее предложение для IKEA директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей СТАРИЧКОВ озвучил на встрече с делегацией посольства Королевства Швеция в РФ на полях V Восточного экономического форума. «Цель нашего визита – знакомство с вашим краем. Мы хотим понять, какие у нас есть возможности для совместного сотрудничества», – цитирует пресс-служба администрации Приморья советника отдела экономики и торговли посольства Швеции Хаглунда ГУННАРА. В ходе встречи представители посольства Швеции отметили, что их компании активно работают в сферах производства молочных продуктов, напитков, бумажной продукции, лекарственных препаратов и автомобилей. Именно сферы составляют 80% импорта шведских товаров в Россию. IKEA с 2018 года начала открывать в РФ дизайн-студии - магазины небольшой площади, где можно спроектировать интерьер, заказать доставку или купить на месте товары из ограниченного ассортимента. Летом 2019 года ритейлер открыл в Москве первый магазин нового городского формата (его площадь около 8 тыс. кв. м. - меньше, чем у стандартных магазинов). В настоящее время в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», один магазин городского формата в Москве, а также шесть дизайн-студий. IKEA, для которой РФ является одним из ключевых рынков, неоднократно сталкивалась с «непредсказуемым характером административных процедур» в ряде регионов, и даже заявляла о замораживании инвестиций в российские проекты. В 2010 году за «лояльность к фактам коррупции» в России был уволен директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер КАУФМАН. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

