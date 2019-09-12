В Приморье ждут шведскую IKEA

IKEA с 2018 года начала открывать в РФ дизайн-студии - магазины небольшой площади, где можно спроектировать интерьер, заказать доставку или купить на месте товары из ограниченного ассортимента. Летом 2019 года ритейлер открыл в Москве первый магазин нового городского формата (его площадь около 8 тыс. кв. м. - меньше, чем у стандартных магазинов). В настоящее время в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», один магазин городского формата в Москве, а также шесть дизайн-студий.