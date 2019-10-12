В Приморье испытают новый продукт питания

В Приморье испытают новый продукт питания

12 октября 2019, 18:05
Рынки
Название для еды более чем странное – "Алмаз"

Название для еды более чем странное – «Алмаз»

Новый сорт риса разработали в Приморье. Используя его, сельхозпроизводители края рассчитывают увеличить объемы урожая. По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время проходят госсортоиспытания риса приморской селекции «Алмаз».

«Эта работа уже на завершающем этапе. Данный сорт показал положительный результат, устойчивость к полеганию и опасным заболеваниям риса», – отметили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что в текущем году сельхозпроизводители уже собрали более 500 тонн риса в Спасском районе и Уссурийске. Использование нового сорта, по их словам, позволит увеличить объемы урожая этой культуры.

Напомним, в Приморье предусмотрена поддержка фермеров, занимающихся растениеводством. Так, в этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 миллиарда рублей. Также сельхозпроизводители могут получить субсидии на подготовку к весенне-полевым работам. Для получения финансовой помощи нужно обратиться в департамент сельского хозяйства и продовольствия по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 303. Телефон для справок: 8 (423) 241-26-70.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Сельское хозяйствоПриморье
Институт горного дела СО РАНсельское хозяйство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы