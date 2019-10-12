В Приморье испытают новый продукт питания

Напомним, в Приморье предусмотрена поддержка фермеров, занимающихся растениеводством. Так, в этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 миллиарда рублей. Также сельхозпроизводители могут получить субсидии на подготовку к весенне-полевым работам. Для получения финансовой помощи нужно обратиться в департамент сельского хозяйства и продовольствия по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 303. Телефон для справок: 8 (423) 241-26-70.