В Приморье испытают новый продукт питания

Название для еды более чем странное – "Алмаз"

Название для еды более чем странное – «Алмаз» Новый сорт риса разработали в Приморье. Используя его, сельхозпроизводители края рассчитывают увеличить объемы урожая. По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время проходят госсортоиспытания риса приморской селекции «Алмаз». «Эта работа уже на завершающем этапе. Данный сорт показал положительный результат, устойчивость к полеганию и опасным заболеваниям риса», – отметили в ведомстве. Специалисты отмечают, что в текущем году сельхозпроизводители уже собрали более 500 тонн риса в Спасском районе и Уссурийске. Использование нового сорта, по их словам, позволит увеличить объемы урожая этой культуры. Напомним, в Приморье предусмотрена поддержка фермеров, занимающихся растениеводством. Так, в этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 миллиарда рублей. Также сельхозпроизводители могут получить субсидии на подготовку к весенне-полевым работам. Для получения финансовой помощи нужно обратиться в департамент сельского хозяйства и продовольствия по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 303. Телефон для справок: 8 (423) 241-26-70. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter