Своевременно и современно

Своевременно и современно

13 августа 2019, 12:18
Рынки
При проведении ремонта многоквартирных домов в Приморье применяют новые материалы и технические решения

При проведении ремонта многоквартирных домов в Приморье применяют новые материалы и технические решения

Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов, которые проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, призваны продлить срок эксплуатации МКД.

Чтобы решить эту задачу, капитальный ремонт жилого фонда ведется с использованием современных материалов и технологий, необходимых для долгой и безопасной эксплуатации различных конструктивных элементов дома. Особое внимание при этом уделяется крышам и лифтовому оборудованию. Надежность не зависит от формы

Наиболее востребованным видом работ в рамках программы капремонта МКД в Приморском крае остается ремонт крыш, которые больше остальных элементов дома подвержены негативному воздействию окружающей среды. От качества ремонта крыши зависит не только комфорт в квартирах на верхних этажах, но и состояние стен, отделки подъездов и внутридомовых электросетей. По итогам 2018 года, фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края осуществил ремонт крыш в 190 многоквартирных домах, а в 2019 году к ремонту запланировано более 200 кровель. При проведении ремонта кровель специалисты регионального Фонда капремонта и подрядных организаций уделяют особое внимание использованию новейших материалов и технологий.

В случае, если позволяют технические характеристики дома, производится реконструкция мягкой кровли на скатную. Это позволяет не только защитить дом от осадков, но и улучшает его теплоизоляцию. Во Владивостоке, в силу преобладания МКД с количеством этажей более пяти, переоборудование крыши на скатную проводится редко. Обычно ремонт кровли включает в себя демонтаж старого покрытия крыши с последующим устройством нового покрытия из современных наплавляемых материалов. При этом в течение гарантийного срока ремонта подрядчики обязуются своими силами устранять все выявленные недочеты.

Отметим, что современные плоские кровли также могут служить много лет при грамотной эксплуатации. Пару лет назад в Приморье была успешно опробована новая технология ремонта мягких кровель с применением мембраны, делающая их более устойчивыми к особенностям приморской погоды. Дома с мембранной крышей, отремонтированные в ЗАТО Фокино, успешно выдержали осенние дожди, холодную ветреную зиму и таяние снега весной.

По словам специалистов, мембранная технология проста и надежна, а кроме того, ее применение позволяет сократить срок ремонта, что очень актуально в дождливое приморское лето. Подрядчикам, выполняющим работы, не приходится зачищать крышу до основания – убирается только старый рубероидный ковер. После того как поверхность крыши выровнена, на нее укладывается пеноплексовый утеплитель, который накрывается геотканью, а сверху – мембраной. Все примыкания к ограждениям и вентиляционным шахтам герметизируются и укрепляются прижимными планками, что исключает попадание влаги под мембрану. Еще один плюс новой технологии – дополнительный контроль качества со стороны производителя мембраны. Представители компании работают в регионе и лично выезжают на объекты, где проверяют точность в применении технологии. Кроме того, производитель дает 50-летнюю гарантию на материалы. От пожара защитят перегородки. И замки

При проведении капитального ремонта скатных крыш особое внимание уделяется огнебиозащитной обработке деревянных конструкций стропильной системы. Специальный состав распыляется на пиломатериалы и консервирует древесину, предохраняя ее от плесени, гниения и насекомых-вредителей. Обработанная таким образом древесина от 30 до 50 минут «сопротивляется» огню, что при своевременном прибытии пожарных расчетов позволяет минимизировать негативные последствия возгорания.

Единственное ограничение – работы по обработке стропил нельзя проводить в дождливую погоду. Обработка древесины защитным составом проводится в два этапа, и перед повторным его нанесением дерево должно хорошо просохнуть. Этот ответственный процесс специалисты регионального Фонда капремонта МКД поручают только специализированным организациям с соответствующей лицензией. Рабочие обязательно используют респираторы и защитную одежду. После высыхания защитная смесь абсолютно безопасна для жителей дома. Срок действия противопожарной смеси в закрытом помещении составляет 10 лет, после чего рекомендуется повторно провести обработку стропил.

Специалисты отмечают, что огнебиозащита позволяет удлинить период возгорания, но не является стопроцентной защитой от пожара. Важно исключить возможность возгорания. Поэтому доступ на крышу должен быть ограничен, жильцы не должны хранить в чердачном помещении старый хлам. Известны случаи, когда на крышах селятся люди без определенного места жительства, которые курят и даже разводят открытый огонь или незаконно подключаются к электросети, что тоже приводит к пожару. Чтобы не допустить незаконного проникновения на крышу, подрядчики устанавливают усиленные противопожарные люки в местах выхода. Задача управляющей компании и активных жителей – следить, чтобы они были исправны, а ключи от выходов на крышу не попадали в посторонние руки.

Еще одной возможной противопожарной опцией является установка перегородок из огнеупорных материалов. Кровли площадью более 500 кв.м с помощью таких перегородок делятся на отсеки, между которыми монтируются конструкции из негорючих материалов. Тогда даже в случае пожара огонь не распространится на всю кровлю. Все технологии, используемые в процессе капитального ремонта многоквартирных домов, отвечают современным нормам безопасности. Энергоэффективность – это еще и выгодно!

Еще одним актуальным направлением программы капитального ремонта МКД в Приморском крае остается замена лифтового оборудования. В ближайшие годы в Приморском крае предстоит заменить почти 2 тысячи лифтов. Это связано с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза, который предусматривает запрет эксплуатации подъемников, отработавших 25-летний срок. В связи с этим администрация Приморского края совместно с региональным Фондом капитального ремонта жилья разрабатывает программу ускоренной замены лифтов. Учитывая значительный масштаб предстоящих в ближайшие годы работ, рассматривается вопрос о привлечении софинансирования из федерального бюджета – стоимость замены такого количества подъемников оценивается в 7 млрд рублей.

Отметим, что лифты, которые устанавливаются в многоквартирных домах по всему Приморью в рамках региональной программы капитального ремонта, относятся к классу энергоэффективного оборудования. Их энергопотребление по сравнению с лифтами предыдущего поколения снижено на 30%, а значит, для жителей дома снизятся платежи на ОДН. Специалисты отмечают и надежность новых лифтов – за безопасность отвечают более 20 электронных датчиков, а кабины подъемников сделаны из негорючих материалов. Кроме того, в кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.

Отметим, что проведение энергоэффективного капитального ремонта дает управляющим организациям, обслуживающим МКД, шанс на получение субсидии от Федерального фонда реформирования ЖКХ. Однако данная программа рассчитана только на дома, где взносы собственников за капитальный ремонт аккумулируются на специальном счете, а не идут в «общий котел». В Приморье значительное количество домов размещают свой спецсчет на счете управляющей компании, и в этом случае именно УК должны помочь собственникам определиться с выбором энергоэффекивных технологий. Добавим, что энергосберегающий эффект достигается не только при замене лифтового оборудования, но и при капитальном ремонте систем энергоснабжения и отопления в многоквартирном доме.

К фото: Кое-где капитальный ремонт тех же подъездов не обходится без креатива.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора. КСТАТИ

Капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Рассчитанная на 30 лет региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.

Stories:
Вектор ЖКХПриморье
Владивосток СПГСтроительство и ремонт скважин – 2017Каспийская инновационная компанияОбъединенная нефтехимическая компаниябюджет РФсоглашение о защите и поощрении капиталовложенийвсероссийская акция в защиту озера Байкалнефтяные компаниистратегические компанииБашкирская генерирующая компанияВосточная нефтехимическая компаниядивиденды нефтяных компанийСтроительство и ремонт скважинСахалин-Хабаровск-ВладивостокЯкутия - Хабаровск - ВладивостокНезависимая нефтегазовая компаниячастные компаниималые нефтяные компанииТеплоснабжающая компанияединая нефтяная компанияБуровая компания &quot;Евразия&quot;трубные компанииКаспийская гидротехническая компанияПриморьемалые компаниифедеральный бюджетроссийский бюджетисполнение бюджетабюджет недропользованиенефтегазовые компанииОбъединенная Вагонная КомпаниякомпанияКаспийская нефтегазовая компанияСредства индивидуальной защитыкомпаниНефтяная компания &quot;Альянс&quot;Бишкекская Нефтяная КомпанияАстраханская нефтегазовая компанияБуровая компания ЕвразияНефтегазовая компания &quot;Центральная&quot;Сервисная буровая компаниякомпанииперсонал для нефтесервисных компанийТомкая нефтегазовая компанияВосточносибирская управляющая компанияВосточно-Сибирская нефтегазовая компаниянефтегазосервисная компанияНевская трубопроводная компанияЯкутская топливно-энергетическая компанияКомпания Нова Роллиностранные компанииВладивостокнезависимые нефтяные компанииНаучно-производственная компания «НТЛ»Национальная иранская газотранспортная компания Тимано-Печорская газовая компанияБелорусская нефтяная компанияотдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Ненецкая нефтяная компанияНациональная иранская нефтяная компанияНефтяная финансово-строительная компанияСервисной Компании ИНТРАнефтесервисная компанияремонтВладивосток-СПГПервая грузовая компанияПолтавская газонефтяная компанияВосточно-Сибирская топливная компанияСовременные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развитиянормы безопасностиЖКХЖКХЖКХДепартамент ЖКХтарифы ЖКХМКУ «Служба муниципального хозяйства в ЖКХ»Уренгойская газовая компаниячастные компании в АрктикеКубанская нефтегазовая компанияОбъединенная судостроительная компаниябюджетбюджет бюджет 2017Балтийская газохимическая компанияСибирская сервисная компанияРязанская нефтеперерабатывающая компанияИркутская нефтяная компания Южно-Уральская промышленная компанияГруппа компаний ННК ННК-Восточная транснациональная компанияроссийские компанииИркутская нефтяная компанияЮгорский фонд капитального ремонтаРемонтБлагоустройствоООО «Югорская Буровая Компания» Управляющая компанияремонтремонт дорог"Югорская территориальная энергетическая компания"БлагоустройствоКапитальный ремонтДепартамент социальной защиты населенияВосточная горнорудная компаниякомпания "Магнум"финансированиефинансирование сделкиБезопасностьбезопасность
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы