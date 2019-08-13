Своевременно и современно

По словам специалистов, мембранная технология проста и надежна, а кроме того, ее применение позволяет сократить срок ремонта, что очень актуально в дождливое приморское лето. Подрядчикам, выполняющим работы, не приходится зачищать крышу до основания – убирается только старый рубероидный ковер. После того как поверхность крыши выровнена, на нее укладывается пеноплексовый утеплитель, который накрывается геотканью, а сверху – мембраной. Все примыкания к ограждениям и вентиляционным шахтам герметизируются и укрепляются прижимными планками, что исключает попадание влаги под мембрану. Еще один плюс новой технологии – дополнительный контроль качества со стороны производителя мембраны. Представители компании работают в регионе и лично выезжают на объекты, где проверяют точность в применении технологии. Кроме того, производитель дает 50-летнюю гарантию на материалы. От пожара защитят перегородки. И замки