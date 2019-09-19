РЖД запускает в Приморье пассажирский маршрут на паровозной тяге

Он мог бы пользоваться большой популярностью как у гостей города так у горожан, например, прогуливающихся вдоль побережья. Тем более, что на Дальзаводе сейчас расположилась набережная Цесаревича с видом на бухту и на Золотой мост. Отсюда можно наблюдать потрясающие закаты. Туристический поток во Владивостоке вырос с тех пор в разы, и эта мысль мне кажется сейчас как никогда актуальной.