РЖД запускает в Приморье пассажирский маршрут на паровозной тяге

РЖД запускает в Приморье пассажирский маршрут на паровозной тяге

19 сентября 2019, 18:04
Рынки
От этом сообщил экс-мэр Владивостока в социальных сетях

От этом сообщил экс-мэр Владивостока в социальных сетях

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:

Прочёл, что РЖД разрабатывает маршруты туристических поездов и один из них Владивосток – Садгород. Планируется, что это будет первый в Приморье регулярный пассажирский маршрут пригородного поезда на паровой тяге.

А я бы хотел напомнить об идее создания трамвайного туристического маршрута от Корабельной набережной Владивостока до Дальзавода вдоль Золотого Рога. Мы в свое время рассматривали такой вариант небольшого маршрута в 3-4 остановки.

Он мог бы пользоваться большой популярностью как у гостей города так у горожан, например, прогуливающихся вдоль побережья. Тем более, что на Дальзаводе сейчас расположилась набережная Цесаревича с видом на бухту и на Золотой мост. Отсюда можно наблюдать потрясающие закаты. Туристический поток во Владивостоке вырос с тех пор в разы, и эта мысль мне кажется сейчас как никогда актуальной.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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