Владивосток пошел в рост

Средняя этажность строящихся МКД из расчета по кв. метрам за год, судя по данным ЕРЗ, по стране выросла на 0,8 этажа и составила 17,7 этажей. Однако по объектам, на которые разрешения на строительство оформлялись в этом году, средняя заявленная этажность получилась немного ниже – 16,8 этажей. Тем не менее, говорить о том, что тренд начинает меняться в сторону меньшей этажности, говорить пока рано, поскольку с вводом на рынок нового жилья проектного финансирования, вероятно, задержался и выход ряда новых высотных проектов, требующих значительных инвестиций. Отсечение от живой стройки денег дольщиков, которые решено хранить на эскроу-счетах, заставило обратиться к недешевым услугам кредитных организаций. Поэтому реализация части новых дорогих высотных проектов отложена