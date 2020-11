Крабы ушли на квоты

Из валютоемкой отрасли выжимают дополнительные деньги

Из валютоемкой отрасли выжимают дополнительные миллиарды Квоты на вылов краба будут распределены до 1 ноября, победители торгов приступят к освоению валютоемкого ресурса уже с 2020 года. Совокупная начальная цена лотов, которые будут выставлены на аукционы, составит около 125,5 млрд рублей. Правительство приняло пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение крабовых аукционов. Документы устанавливают перечни видов крабов в определенных районах их вылова и объектов строительства, количество и размеры предметов аукциона, требования к проектам по строительству рыбопромысловых судов, а также правила проведения аукционов и примерную форму, порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях. На аукционы будут выставлены квоты на вылов краба-стригуна опилио, краба колючего, синего, равношипного, камчатского, краба-стригуна красного, краба-стригуна ангулятоса, краба-стригуна бэрди, краба волосатого четырехугольного. Документами предусматривается строительство 41 судна для добычи крабов: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного бассейна. «Примерная стоимость каждого проекта составляет около 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна», - сообщает Минсельхоз. Срок реализации проекта в совокупности с регистрацией имущественных прав на судно не может превышать пяти лет со дня заключения договора. Установление такого срока обеспечит размещение заказов и строительство необходимого количества рыбопромысловых судов на отечественных верфях, что минимизирует риски неисполнения обязательств по строительству объектов инвестиций, говорится в сообщении. В правилах проведения аукционов и в примерной форме договора предусмотрено, что победители аукционов, заключившие договор о праве на добычу крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, будут в первоочередном порядке прорабатывать возможность заключения судостроительных договоров с дальневосточными верфями. Такой механизм обеспечит приоритетность дальневосточных верфей на заключение договоров. «Определенные размеры лотов и их количество позволят снять риски браконьерства, так как рассчитаны исходя из необходимого ресурсного обеспечения эффективной эксплуатации новых рыбопромысловых судов на период закрепления квот», - говорится в сообщении. Ранее по итогам серии согласительных совещаний у вице-премьера Алексея ГОРДЕЕВА была выработана новая модель регулирования крабового рынка. «За счет распределения 50% от общего допустимого улова (ОДУ) крабов на электронных аукционах с инвестиционными обязательствами по строительству судов на российских верфях будет обеспечена прозрачная конкурентная среда в наиболее рентабельном и востребованном с инвестиционной стороны для бизнеса сегменте добычи. Кроме того, будут обеспечены дополнительные доходы федерального бюджета, а также построен новый современный краболовный флот», - подчеркивает Минсельхоз. Досье газеты «Золотой Рог»: Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. В бюджет РФ на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей. По расчетам Росрыболовства будет сформировано порядка 36 лотов. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

