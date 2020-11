Предпенсионеров массово выгоняют с работы

Власти, как и ожидалось, просто закрывают глаза на проблему, которую они же и создали

Власти, как и ожидалось, просто закрывают глаза на проблему, которую они же и создали 60% россиян предпенсионного возраста не имеют работы, свидетельствует статистика. Минтруд предсказывает, что в ближайшие годы число зарегистрированных безработных пенсионеров только возрастет. И только бизнес тут трудно винить – продолжающееся ухудшение дел в экономике вынуждает компании идти на резкие шаги и даже угроза уголовного преследования никого не пугает. Дилемма тут простая: либо бизнес избавляется от балласта и, скажем так, сотрудников без перспектив, либо компания разоряется целиком. Под удар попадают прежде всего работники в возрасте. Увы, опыт работы сегодня не так важен, как знание современных технологий и умение (да и желание) постоянно учиться и держать руку на пульсе. Эксперты именно об этом и говорили, когда власти увелоичивали пенсионный возрост. Но дело сделано, пенсионная реформа запущена и на людей идеологам реформы теперь просто плевать. По данным «Известий», из 10,1 млн граждан России официально работают только 40%: 1,8 миллиона мужчин 1959–1963 годов рождения и 2,2 миллиона женщин 1964–1968 годов рождения. При этом среди мужчин доля официальных работников выше: 43 процента против 38 процентов у женщин. Из 6 млн неработающих предпенсионеров часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности, отмечает издание. Вместе с тем эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за нежелания работодателей брать сотрудников пожилого возраста. По словам члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, с дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники сталкиваются уже с 45 лет. Знания пожилых сотрудников многие работодатели считают устаревшими. Около четверти предпенсионеров могут быть трудоустроены неофициально, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. По данным Минтруда, численность людей предпенсионного возраста, зарегистрированных как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года до 122,6 тыс. человек. Вместе с тем в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста. В 2020-2022 годах она составит больше 150 тысяч человек. В связи с повышением пенсионного возраста впервые в 2019 году было введено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста — минимальное составило 1,5 тыс. рублей, максимальное — 11 тыс. 280 рублей. Порядка 80% безработных этой категории получают эту помощь, указали в министерстве. Если гражданин предпенсионного возраста потерял работу и не может трудоустроиться в течение года, то он может обратиться за пособием. Правда, он не сможет рассчитывать на пособие после увольнения за нарушение трудовой дисциплины. Максимальный срок получения пособия — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет. С 2019 года для предпенсионеров действуют льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. Кроме того, работодатель обязан ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Перекладывание ответственности на плечи бизнеса также сыграла свою негативную роль. Сотрудники с такими «правами» точно мало кому нужны. ПФР напоминает, что право на большинство предпенсионных льгот возникает за пять лет до нового пенсионного возраста, то есть начиная с 56 лет для женщин и 61 года для мужчин. Таким образом, с 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. Правительство РФ рассчитывает дать предпенсионерам шанс на «вторую профессиональную жизнь» с помощью переподготовки. В ближайшие годы по стандартам WorldSkills планируется обучить порядка 150 тыс. граждан предпенсионного возраста, сообщила на чемпионате мира по профмастерству в Казани вице-премьер России Татьяна Голикова. На данный момент более 17 тыс. граждан предпенсионного возраста подали заявки на профессиональное переобучение. До конца 2019 года планируется обучить 75 тыс. граждан пожилого возраста, из них 25 тыс. – по стандартам Worldskills. Предпенсионеры имеют право бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии, обратившись в службу занятости. Пройти обучение могут дальневосточники, достигшие предпенсионного возраста, то есть за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. По бесплатному сертификату оплачивается однократное профобучение, переподготовка или повышение квалификации любой формы, включая очное, очно-заочное, дистанционное, групповое или индивидуальное, продолжительностью не более трех месяцев и стоимостью не более 68,5 тысяч рублей. Ранее газета "Золотой Рог" сообщала, что в Приморском крае возможностью получить бесплатные сертификаты на обучение уже воспользовались более 200 приморцев. По информации краевого департамента труда и социального развития, 130 граждан, обратившихся за бесплатными сертификатами на обучение, уже имеют работу. В январе–июне этого года это сделали 8,5 тыс. человек. Нацпроект «Демография» предполагает, что на учебу будут отравляться 50 тыс. человек ежегодно. Ранее ПФР утвердил порядок оформления электронного документа, подтверждающего отнесение гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Для его получения нужно обратиться в ПФР или заказать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

