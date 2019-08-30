Предпенсионеров массово выгоняют с работы

И только бизнес тут трудно винить – продолжающееся ухудшение дел в экономике вынуждает компании идти на резкие шаги и даже угроза уголовного преследования никого не пугает. Дилемма тут простая: либо бизнес избавляется от балласта и, скажем так, сотрудников без перспектив, либо компания разоряется целиком. Под удар попадают прежде всего работники в возрасте. Увы, опыт работы сегодня не так важен, как знание современных технологий и умение (да и желание) постоянно учиться и держать руку на пульсе. Эксперты именно об этом и говорили, когда власти увелоичивали пенсионный возрост. Но дело сделано, пенсионная реформа запущена и на людей идеологам реформы теперь просто плевать.