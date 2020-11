Кэш отсюда!

Во Владивостоке предпринята очередная беззубая, бесполезная и невыгодная попытка внедрить безналичную форму оплаты проезда

Во Владивостоке предпринята очередная беззубая, бесполезная и невыгодная попытка внедрить безналичную форму оплаты проезда На смену транспортной карте «Мой дельфин» от банка «Приморье», которая просуществовала около пяти лет, а затем почила в бозе, пришла единая транспортная карта от ПАО «Сбербанк». Но будет ли она пользоваться популярностью у горожан и не разделит ли судьбу «дельфина»? Как сделать финансовую составляющую деятельности автотранспортных предприятий более прозрачной, увеличив тем самым поступления в бюджет? Над этим вопросом муниципальные власти ломают голову не первый год. Наиболее оптимальным вариантом представляется безналичный расчет за проезд с помощью платежных транспортных карт. Безналичная форма оплаты, по мнению чиновников, экономит время водителей при расчетах с пассажирами на остановках и избавляет последних от необходимости накапливать мелочь. Но самое главное – контроль выручки каждого транспортного средства и возможность получить объективную картину о загруженности того или иного маршрута. Такого рода «электронные кошельки» уже на протяжении ряда лет действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и многих других городах страны. В 2012 году попытка приучить пассажира к оплате проезда безналом была предпринята и во Владивостоке. «Дельфин» уплыл и вернуться не обещал Первопроходцем по внедрению электронной оплаты проезда в общественном транспорте стал банк «Приморье». Выпущенные им в 2012 году платежные карточки «Мой дельфин» стоимостью 100 рублей можно было приобрести в офисах банка, уличных терминалах, почтовых отделениях и киосках Союзпечати. 70 рублей банк списывал с карты при ее активации, а 30 рублей – «дарил» пассажиру на оплату проезда. Еще одним «пряником» от банка «Приморье» стала 10% скидка при расчетах за проезд. Минус полтора рубля при действовавшем на тот момент тарифе в 15 рублей стимулировало горожан приобретать карту «Мой дельфин». Однако затем банк «Приморье» начал менять «правила игры». С января 2013 года стоимость проезда в автобусах выросла до 17 рублей, банк отменил скидку и интерес к «дельфину» начал резко падать. В середине 2015 года банк вернулся к предоставлению скидки, но уже в значительно меньшем размере - 2,5% от стоимости проезда, что составляло лишь 50 копеек с каждой поездки. С 1 апреля 2016 года скидку вновь отменили. При этом стоимость карты осталась прежней - 100 рублей, но уже при нулевом балансе на счету. Это окончательно подорвало доверие к «дельфину» и утопило благую программу безналичной системы оплаты проезда. С 1 декабря 2016 года банк «Приморье» прекратил выпуск транспортных платежных карт, перестал ремонтировать поломанные терминалы и с января 2017 года завершил проект. Сервис «Мой дельфин» для оплаты проезда в общественном городском транспорте просуществовал 4,5 года. За это время банк выпустил несколько десятков тысяч одноименных карт. Карты пока не розданы В этом году во Владивостоке началась реализация так называемой единой транспортной карты. Официальный оператор проекта по внедрению системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока - МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ). Исполнитель – ПАО «Сбербанк». Им было закуплено 700 портативных терминалов (валидаторов) и начат выпуск единой транспортной карты. Эта карта дает возможность рассчитаться за проезд безналичным способом в автобусе, трамвае, троллейбусе, на фуникулере и прибрежном морском транспорте. Сегодня приобрести единую карту можно на верхней площадке фуникулера, в диспетчерской трамвая на остановке «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцвет»), в диспетчерской троллейбуса на остановке «Автовокзал» (в районе Русской, 5) и на Семеновской площади. Стоимость единой транспортной карты - 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка: банкоматах, информационно-платежных терминалах, а также через ресурс «Сбербанк Онлайн». Но есть ли необходимость отдавать 100 рублей за единую транспортную карту? На взгляд автора, никакой необходимости в этом нет - оплатить проезд можно любой бесконтактной банковской картой. Поэтому, как сообщили в администрации Владивостока, чаще всего единую транспортную карту приобретают родители, чтобы отслеживать поездки своих детей, и владельцы пластиковых карт, в которых бесконтактная оплата не предусмотрена, а также те, кто опасается лишний раз доставать из сумки или кармана свой «электронный кошелек». А вот «единую», если и потеряешь, то ее не только восстановят, но и вернут неистраченные средства. По крайней мере, так заверили в мэрии. Не привлекает и то, что выбор оплаты - «наличные или безнал» - никоим образом не влияет на стоимость проезда. В то время как в большинстве городов платить по безналу выгоднее, чем наличкой. К примеру, в Якутске при тарифе в 28 рублей оплата по безналу обходится в 23 рубля. Во многих городах есть социальные карты, которыми предусмотрен бесплатный проезд либо хорошие скидки не только для льготников, но и обычных пенсионеров. А также школьников. Правда, как заверили в администрации Владивостока, в перспективе городские власти планируют ввести дифференцированный тариф, чтобы по картам проезд был дешевле, чем за наличные. Не забудьте наличные! В этом году власти Владивостока планируют завершить процесс внедрения безналичной системы оплаты проезда во всех городских автобусах. При этом никто не отменяет возможность расплатиться за проезд наличными. Но как поступить пассажиру, если картой расплатиться не удалось? Принципиально не платить за проезд? Сознательно не оплачивать проезд в автобусе и нелегкий труд водителя – это как-то непорядочно. Да и кому будет лучше, если из-за отсутствующего или неработающего валидатора автобус не выйдет на маршрут? Как сообщили в городском управлении транспорта, во Владивостоке начала работу горячая линия по вопросу работы терминалов безналичной оплаты проезда. В случае если пассажиру не предоставлена возможность рассчитаться за проезд картой (например, терминал отсутствует или не работает), об этом следует сообщить по номеру 236-32-52. Диспетчер обязан выслушать пассажира и проинформировать о звонке специалистов управления транспорта, которые должны выехать на место и выяснить, почему терминал не работает или отсутствует. Если факт подтвердится, на автотранспортное предприятие может быть наложен штраф в размере 8 тыс. рублей. Также по вопросам работы общественного транспорта можно сообщать в городское управление транспорта по тел. 2-614-334. Если в автобусе действует только наличный способ оплаты, водитель обязан проинформировать об этом пассажиров, чтобы они имели возможность воспользоваться другим транспортным средством, где такой терминал функционирует, пояснили в мэрии. «К сожалению, подобные случаи имеют место быть, - заявил начальник управления транспорта Александр ИВАНОВ. - Хотелось бы подчеркнуть, что все перевозчики валидаторами обеспечены, но не все их успели установить. Да, техника порой дает сбой, и это тоже нужно учитывать. Пока случаются подобные казусы, рекомендуем иметь при себе наличные». КСТАТИ Минус 1,5 рубля с поездки Процесс перехода на безналичный расчет в общественном транспорте не так прост, как может показаться. В минусе - перевозчики, так как внедрение платежных карт лишает их части дохода. За обслуживание в платежной системе банк «Приморье» - эмитент транспортной карты «Мой дельфин» - взимал комиссионный сбор в размере 4%. В итоге перевозчики с каждой поездки теряли 60 копеек. При этом, принимая от них наличку, банки, как правило, брали не более трех, а зачастую - лишь два процента. И это стало одной из причин «поломки» установленных в автобусах терминалов. У Сбербанка комиссия еще выше - 5%. При нынешнем тарифе 28 рублей, за каждую поезду перевозчик недополучит почти полтора рубля. Учитывая, что на линию ежедневно выходит порядка 600, автобусов потери для них получаются довольно существенными. Кстати, с января будущего года перевозчиков ожидает очередное новшество - плата за проезд на городских автобусах будет перечисляться непосредственно в бюджет Владивостока, а затем денежные средства из городской казны перечислят компаниям-перевозчикам. Такую схему анонсировал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. На фото: Увы, типичная для владивостокского транспорта картина: кэш-боксы хронически «заклинивает», терминалы для приема карт постоянно «хандрят»… Фото Андрея ПОСЬЕТЦЕВА. Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

