Первая японская авиакомпания начнет летать из Владивостока в Токио

В сообщении АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) говорится, что рейсы в рамках зимнего расписания аэропорта планируются с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320neo. Общее время в полете составит около 2,5 часов.