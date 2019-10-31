Первая японская авиакомпания начнет летать из Владивостока в Токио

Первая японская авиакомпания начнет летать из Владивостока в Токио

31 октября 2019, 15:31
Рынки
Рейсы планируются с частотой два раза в неделю

Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) 16 марта 2020 года начнет выполнять прямые регулярные полеты из Владивостока в Токио (аэропорт Нарита). В настяощее время на этом направлении прямые рейсы выполняют только российские авиакомпании S7 (ежедневно) и «Аврора» (5 раз в неделю).

В сообщении АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) говорится, что рейсы в рамках зимнего расписания аэропорта планируются с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320neo. Общее время в полете составит около 2,5 часов.

Владивосток станет первым городом в России, куда будет летать авиакомпания ANA.

Досье газеты «Золотой Рог»

ANA является второй по размеру международной авиакомпанией Японии после Japan Airlines и крупнейшей авиакомпанией, выполняющей внутренние рейсы. Главными хабами ANA являются аэропорты Нарита в Токио и Кансай в Осаке. Компания оказывает услуги авиаперевозчика по 121 направлениям внутри Японии и 82 международным маршрутам. ANA является членом Star Alliance с 1999 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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