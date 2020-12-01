Юрий Корсаков: «Безопасные дороги» заботятся о детях»

Совместно с ГИБДД Приморского края и управлением образования администрации Владивостока, принято решение о создании на базе одной из школ отряда юных инспекторов движения (ЮИД). Здесь ребята будут изучать правила безопасного поведения на дорогах и улицах; обучаться методам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыкам оказания первой медпомощи пострадавшим при ДТП; знакомиться с оперативно-техническими средствами дорожного движения; с ними будут проводить разъяснительную работу по пропаганде ПДД и обучать организации этой работы среди детей. Члены отряда примут участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, агитбригадах, проведении занятий с юными велосипедистами. Ребята обучатся правилам дорожного движения по специальной программе, а затем сами будут проводить занятия по классам.