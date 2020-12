Юрий Корсаков: «Безопасные дороги» заботятся о детях»

Депутат ЗС ПК, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Приморском крае Юрий Корсаков в интервью «ЗР» отмечает – одним из основных направлений его деятельности является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

- Юрий Михайлович, почему такое внимание к этой проблеме? - К сожалению, нередко в Приморье на дорогах гибнут и получают травмы дети. В рамках проекта «Безопасные дороги» мы с помощниками, членами общественного совета проекта, несколько лет ведем комплексную профилактическую работу с детьми, их родителями, автолюбителями, слушателями автошкол, направленную на снижение детской дорожной аварийности. Повышением осведомленности школьников об основах безопасности на дорогах озабочены, конечно, и на федеральном уровне – по стране проводятся соответствующие информационные кампании, в которых мы активно участвуем. Дорожная безопасность – общая ответственность государства, участников дорожного движения и всего общества. Активисты проекта уверены в важности проводимой работы по воспитанию законопослушного поведения на дороге у подрастающего поколения. - Какие мероприятия реализуются в нашем регионе? - Совместно с администрацией Владивостока и компанией «2ГИС», разработаны и внедряются навигационные карты с безопасными маршрутами «дом–школа–дом». В конце сентября картами были оснащены все школы Первореченского района, проект будет также внедрен и в других общеобразовательных учреждениях города. Кроме того, мы проводим лекции по Правилам дорожного движения (ПДД) и безопасности пешеходов, наглядно показываем, каким маршрутом ребенку безопаснее ходить в школу. Общение проходит в ненавязчивой, иногда игровой форме, школьники охотно участвуют в наших мероприятиях, проявляют инициативу, задают вопросы. Летом ежегодно проводится акция «Дорога к школе», направленная на выявление опасных для детей участков на пути к школам. Члены общественного совета проводят выездные проверки состояния пешеходных переходов, тротуаров, остановок транспорта, работу светофоров, наличие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений вблизи учреждений образования. Первоначально обследовались участки дорог согласно маршрутам детей «дом–школа–дом». По результатам акции 2020 года, серьезных нареканий нет, выявленные замечания администрацией Владивостока устраняются. Совместно с ГИБДД Приморского края и управлением образования администрации Владивостока, принято решение о создании на базе одной из школ отряда юных инспекторов движения (ЮИД). Здесь ребята будут изучать правила безопасного поведения на дорогах и улицах; обучаться методам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыкам оказания первой медпомощи пострадавшим при ДТП; знакомиться с оперативно-техническими средствами дорожного движения; с ними будут проводить разъяснительную работу по пропаганде ПДД и обучать организации этой работы среди детей. Члены отряда примут участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, агитбригадах, проведении занятий с юными велосипедистами. Ребята обучатся правилам дорожного движения по специальной программе, а затем сами будут проводить занятия по классам. Фото: Медиахолдинг 1Mi В то же время, общественным советом проекта «Безопасные дороги» ведется контроль над улучшением состояния дорожной сети, пешеходных переходов (в 80% наездов на пешеходных переходах выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии сооружений). Профилактическая работа с детьми ведется во всех муниципальных образованиях. Мы взаимодействуем с активистами проекта, директорами школ. Следим за статистикой, добиваемся нанесения разметки, установки знаков по маршрутам передвижения детей, привлекаем школьников к участию в различных мероприятиях. - Более двухсот работ поступило на финальный этап краевого конкурса социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты», членом жюри которого вы являетесь. Каковы результаты? - Конкурс направлен на вовлечение детей и подростков в создание наглядной агитации по безопасности дорожного движения. Школьники соревновались в трех номинациях: «оберег для участника дорожного движения» - небольшая тематическая поделка, как альтернатива стандартной листовке в рамках профилактических акций; макет баннера; видеоролик. Проекты ребята готовили вместе с родителями и педагогами, которые являются соавторами работ победителей. По итогам конкурса состоялось заседание судейской коллегии, в которую вошли сотрудники Госавтоинспекции, журналист, руководитель краевой организации «Всероссийское общество автомобилистов», представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в Приморье и Минобразования края. Среди 12 победителей - школьники из Черниговского, Пожарского, Пограничного, Шкотовского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов, а также Артемовского и Арсеньевского городских округов. - Вчера в 82-й школе Владивостока (Снеговая падь) стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах для школьников младших классов. Для чего нужно данное мероприятие? - Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России, Росавтодором. Цель Олимпиады - повышение осведомленности детей в вопросах безопасности дорожного движения. Основные задачи: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у школьников знаний о безопасном поведении на дорогах; вовлечение школьников в работу по пропаганде безопасности дорожного движения; закрепление основ правил дорожного движения. - Если говорить о комплексных результатах, какую стратегию вы используете? - Повторение – мать учения. Мы не должны мириться с тем, что водители зачастую ведут себя на дорогах опасно и нарушают правила. Но надо повышать и грамотность детей, которая оставляет желать лучшего. Они вырастут и сами сядут за руль, а мы должны подготовить ребят к надлежащей ответственности. Цель партийного проекта – достичь нулевой смертности на дорогах. Иван Васильев. Федеральный партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на повышение безопасности дорожного движения, на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан РФ при ДТП, сокращение количества ДТП. Активисты партпроекта участвуют в мероприятиях по повышению дорожной дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения среди детей.

