В Приморье промтовары дорожают, продукты ещё держатся

Власти Приморья заверили, что в регионе не наблюдают резкого всплеска на продукты. Региональный минпромторг ежедневно мониторит ценники в независимых магазинах и торговых сетях.

Накануне глава ведомства побывал в торговых точках самых популярных продуктовых ритейлах — «Реми» и «Самбери», сообщили в пресс-службе края. Он объяснил, что сети создали товарный запас по продуктам питания до 40 дней торговли, на средства гигиены и бытовую химию — до 90 дней. Это обеспечивает стабильность и наличие товаров на полке. — Кроме этого, сегодня в продовольственных магазинах присутствуют не более 20% товаров импортного производства. В основном это товары сопутствующего ассортимента, и мы легко сможем заменить их теми, которые произвели отечественными предприятиями, — заверил чиновник. Владельцы торговых сетей отметили, что приморские поставщики социально значимых товаров заверили, что цены поднимать не собираются. Но вынуждены отменить промоакции, чтобы поддержать внутренние цены на том же уровне, которые были в январе и начале февраля. Руководители торговых сетей отметили, что пока не наблюдают ажиотажного спроса на продовольственные и промтовары, в том числе в социально значимых категориях. Посещают ли чиновники магазины с автомобильными запчастями, аптеки или, к примеру, бытовой техники, не сообщается. Хотя на прошлой неделе общественность Приморья была взбудоражена мгновенной реакцией торговцев электробытовой техникой и электротоварами на обвал национальной валюты. Как уже писал СМИ, цены на ряд позиций в одной из торговой сети со штаб-квартирой во Владивостоке взлетели разом на треть. Напомним, в ситуационном центре Приморского края работает круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. По номеру: 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона.

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