Как повлияла холодная весна на посевную в Приморье

Как повлияла холодная весна на посевную в Приморье
Как повлияла холодная весна на посевную в Приморье
Сегодня, 17:46ПолитикаФото: 1MI
В Приморье посеяли свыше 195 тыс. гектаров сои — почти 66% от плана на посевную этого года. Больше всего этой основной экспортной культуры посеяли в Хорольском округе — 30,3 тысячи гектаров, Михайловском районе — 26,8 тыс. гектаров, Ханкайском округе — около 20 тысяч гектаров.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц отметил, что данную культуру планируется посеять в агротехнические сроки — до 15 июня.

Отметим, по данным Росстата, на 1 мая 2022 года сельскохозяйственными организациями Приморского края засеяно 14,4 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 11,1% выше показателей 2021 года.

Ранее в своём ежегодном отчёте перед Законодательным Собранием региона губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что рост производства сельхозпродукции в крае составил 25% в 2021 году. При этом аграрии собрали на 37% больше зерновых, почти на 8% — сои.

Напомним, соя является основной экспортной культурой региона. В 2020 году из Приморья было отправлено более 520 тысяч тонн зерна на сумму 191 миллион долларов.

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