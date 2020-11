Из-за катастрофических провалов "Единой России" на выборах в стране изменят систему голосования

Итоги выборов в Приморском и Хабаровском краях сыграли в этом не последнюю роль

Итоги выборов в Приморском и Хабаровском краях сыграли в этом не последнюю роль Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму. Основанием для парламентской реформы могут стать, мягко говоря, низкие результаты «Единой России». Без административного ресурса «партия власти» не смогла выиграть в последние годы ин одни выборы в стране. И ситуация из раза в раз будет только ухудшаться, считают эксперты. Фактически любое отношение к «ЕР» сейчас означает для кандидата гарантированный провал. Поэтому многие из единороссов, там где это возможно, предпочитают идти на выборы как независимые кандидаты. Главный критерий Результаты выборов в заксобрания и городские думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы, пишет РБК. Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК. Речь идет о пересмотре пропорций в нижней палате Федерального собрания депутатов, избираемых по партийным спискам, и депутатов-одномандатников. Если Кремль решится на изменения, то доля одномандатников может увеличиться до 75%, а доля списочников — уменьшиться до 25%. Сейчас действует схема «50 на 50». Из 450 депутатов половина избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. О том, что в Кремле обсуждается сценарий парламентской реформы, подразумевающей увеличение числа депутатов-одномандатников до 75% и, соответственно, снижение списочной квоты, 12 июля сообщал Bloomberg. Такая идея действительно существует, но ее серьезного обсуждения и проработки пока не было, подчеркнули два близких к администрации президента источника РБК. Получение партией власти в среднем 40% голосов по спискам сочтут в Кремле в целом успешным результатом, более низкие результаты посчитают неудовлетворительными, поясняет один из источников РБК. Во втором случае вероятность обсуждения необходимости изменений и их проработки возрастет, добавляет собеседник. Значение имеет не только результат «Единой России» на предстоящих выборах, но и то, как он будет достигнут, важно отсутствие скандалов при подсчете голосов, говорит еще один собеседник РБК. В единый день голосования в этом году пройдут выборы в заксобрания в 13 регионах, а также 21 кампания по выборам в гордумы. Из них в 12 регионах гордумы избираются либо полностью по спискам (Ингушетия), либо по смешанной системе — по спискам и округам. В девяти регионах гордумы избираются по мажоритарной системе — полностью по одномандатным округам. Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК. Это задача-минимум. Задача-максимум — 300 голосов, конституционное большинство. Решение этой задачи усложняется снижением рейтинга «Единой России», объясняют источники РБК. Он просел после объявления о пенсионной реформе в июне 2018 года. 10 июня, за несколько дней до объявления, за единороссов готовы были голосовать, по данным ВЦИОМа, 47,8% россиян. А самых низких значений рейтинг партии власти достигал 27 января и 14 июля 2019-го — 32,3%. По состоянию на 25 августа он составил 32,6%. С учетом таких рейтингов в Кремле нет уверенности, что на выборах в сентябре 2021 года партия власти выступит успешно, говорят три близких к администрации президента источника РБК. А это будет последняя думская кампания перед выборами президента в 2024 году. На этом фоне появилась идея сократить списочную часть депутатов Госдумы за счет увеличения одномандатников — в округах более эффективно работает административный ресурс, добавляет один из собеседников РБК. В этом году в пользу увеличения мажоритарной квоты (то есть числа одномандатников) было изменено законодательство нескольких регионов — по такой модели теперь избираются заксобрания Тульской области, республик Алтай и Марий Эл, а также Хабаровского края. Но единого мнения, нужны ли такие изменения на федеральном уровне, нет, поскольку у идеи есть и серьезные минусы, говорит другой собеседник РБК. Уменьшение списочной квоты ослабит партийную систему; федеральному центру будет сложно модерировать кампании в более чем 330 одномандатных округах. Это может привести к росту политических рисков, уточняет он. «Москва изменила свой закон так, чтобы Мосгордума полностью избиралась по одномандатным округам [с 2014 года]. И что мы видим? Можем [в случае увеличения квоты одномандатников на выборах в Госдуму] получить Москву на всю страну», — предупредил близкий к Кремлю источник РБК. Еще один аргумент против изменения пропорций списочников и одномандатников — риск получения менее управляемой Госдумы, добавляет другой собеседник. Одномандатники не так зависимы от партийного руководства и в большей степени ориентированы на местные власти или группы влияния, поясняет он. Окончательное решение, нужно ли менять принцип формирования Госдумы, будет принято в следующем году, говорят два источника РБК. В угоду себе Кремль уже дважды менял систему выборов в федеральный парламент. В 1993, 1995, 1999 и 2003 годах на выборах в Госдуму действовала смешанная система, когда половина депутатов избирается по спискам, половина — по округам. Кампания 2007 года прошла уже по полностью пропорциональной системе, когда все депутаты избираются по партийным спискам. Выборы 2007 года были стратегически важными, поскольку проходили за несколько месяцев до окончания второго президентского срока Владимира Путина и его ухода в правительство. Путин возглавил список «Единой России», которая набрала рекордное количество голосов — 64,3% и получила конституционное большинство — 315 депутатов. Через несколько месяцев Путин был избран лидером партии власти, оставаясь им в течение почти всей своей работы премьер-министром. На съезде «Единой России» в сентябре 2011 года лидером партии стал Дмитрий Медведев, объявивший, что не будет баллотироваться на второй президентский срок. В декабре 2011 года выборы в Госдуму также проходили полностью по партспискам. Единороссы с Медведевым во главе избирательного списка получили 49,3% голосов, потеряв по сравнению с прошлой кампанией 15%. У партии больше не было конституционного большинства, но она сохранила обычное, получив 238 мест. На выборах 2016 года была возвращена смешанная система, когда половина депутатов избираются по спискам, половина — по округам. Тогда в Кремле опасались, что при сохранении полностью пропорциональной системы «Единая Россия» может выступить неудачно, и решили перестраховаться, ранее рассказывали источники РБК. Список партии вновь возглавил Дмитрий Медведев, за единороссов проголосовали 54,2% граждан. По одномандатным округам в Госдуму от «Единой России» прошли 203 депутата. В совокупности партия вновь получила конституционное большинство — сейчас в ее фракции 338 депутатов. Сейчас результаты «Единой России», скорее всего, будут слабее, поскольку рейтинг в ряде регионов опустился ниже 30%, говорит политолог Константин Калачев. «Полагаю, в конечном счете придется думать об изменении пропорций», — добавляет эксперт. Но само по себе увеличение числа одномандатников не является панацеей, продолжает Калачев. Желающих поучаствовать в выборах станет больше, и если система отсева неугодных останется прежней, то можно получить скандалы по всей стране, прогнозирует эксперт. «К тому же не удастся окончательно избавиться от риска прохождения в Госдуму неугодных», — уверен он. Более правильной идеей, по мнению Калачева, было бы возвращение избирательных блоков: «Единая Россия» могла бы пойти на выборы в блоке с ОНФ, и эта схема несла бы меньше рисков. «Важнее смотреть на результаты и их причины в отдельных регионах, в том числе где и почему «Единая Россия» может уступить первое место при голосовании за партии. В прошлом году это произошло в трех регионах — Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях», — напоминает политолог Дмитрий Бадовский. Отдельного внимания для анализа результатов заслуживают регионы, где в этом году доля партсписков снижена до одной четвертой или одной третьей, — Алтай, Марий Эл, Хабаровский край, Тульская область, добавляет он. «Эффект может быть совершенно разным в хорошо управляемой Тульской области, в Хабаровском крае с находящейся у власти ЛДПР и на Алтае, где возникают споры в элитах после недавней смены губернатора», — говорит эксперт. Тоже самое чуть не случилось в Приморье, однако вовремя обратившие внимание на регион власти смогли развернуть ситуацию в нужную сторону. Что касается идеи увеличить долю одномандатников, то она «понятна с политтехнологической точки зрения», но чтобы сохранялась устойчивость политической системы, важно поддерживать приоритет политических мотивов действий над политтехнологическими, считает Бадовский. «Департизация выборов и деконструкция партсистемы вместо ее модернизации содержат в себе для гибридных режимов типа российского больше рисков, чем возможностей, потому что для устойчивости таких режимов наличие развитой партсистемы имеет ключевое значение», — резюмирует эксперт. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

