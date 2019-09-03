Из-за катастрофических провалов "Единой России" на выборах в стране изменят систему голосования

Но единого мнения, нужны ли такие изменения на федеральном уровне, нет, поскольку у идеи есть и серьезные минусы, говорит другой собеседник РБК. Уменьшение списочной квоты ослабит партийную систему; федеральному центру будет сложно модерировать кампании в более чем 330 одномандатных округах. Это может привести к росту политических рисков, уточняет он. «Москва изменила свой закон так, чтобы Мосгордума полностью избиралась по одномандатным округам [с 2014 года]. И что мы видим? Можем [в случае увеличения квоты одномандатников на выборах в Госдуму] получить Москву на всю страну», — предупредил близкий к Кремлю источник РБК.