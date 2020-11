Отдать должное Владивостоку

Парламент Приморья заполнил "пробел" в краевом законодательстве, существовавший 24 года

Парламент Приморья заполнил «пробел» в краевом законодательстве, существовавший 24 года В минувшую среду, 27 ноября, Законодательное Собрание Приморского края сделало то, что не удавалось сделать депутатам предыдущих созывов. Парламентарии приняли законы, которые официально закрепляют за Владивостоком статус столицы Приморского края и право на получение средств из краевого бюджета для выполнения представительских функций. Эти вопросы стали наиболее значимыми на ноябрьской сессии ЗС ПК. Историческая справедливость Напомним, что в середине ноября дума Владивостока направила на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Приморья два законопроекта. Первый официально наделяет Владивосток статусом административного центра Приморского края, а второй предусматривает возможность получения муниципалитетом дотаций из краевого бюджета на выполнение столичных функций. Оба законопроекта получили положительное заключение со стороны руководства края, а накануне ноябрьской сессии их одобрили в профильных комитетах ЗС ПК. Председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, который представил законопроекты, напомнил краевым парламентариям: статья 17 Устава Приморского края определяет Владивосток как «исторически сложившийся административный центр» региона и уточняет, что статус столицы должен быть закреплен отдельным краевым законом. Вопрос о наделении Владивостока статусом административного центра Приморского края по разным причинам не решался с 1995 года, хотя все это время город выполняет представительские функции, а на его территории расположены органы государственной власти Приморского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и представительства иностранных государств. - Больше 20 лет вопрос поднимался на разных уровнях, но политической воли со стороны исполнительной власти раньше не было. Поэтому официально у Приморского края до сих пор не было столицы, хотя эти функции выполнял Владивосток, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, правопорядку и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ. - С принятием закона «О статусе административного центра Приморского края» у администрации региона появляется возможность официально финансировать расходы муниципального образования на выполнение столичных функций. Дополнительные средства помогут изменить облик и инфраструктуру города. Это решение необходимо Владивостоку. При этом год назад Владивосток, согласно подписанному президентом России Владимиром ПУТИНЫМ указу, официально стал административным центром Дальневосточного федерального округа. Устранить коллизию, при которой столица ДФО не имела статуса столицы Приморского края, позволила консолидированная позиция законодательной и исполнительной власти региона. Но не менее важно, что законопроект о столичном статусе Владивостока объединил представителей всех фракций Законодательного Собрания – все 35 присутствовавших на сессии депутатов. Оценку документу дали парламентарии, избранные от округов на территории краевой столицы. - Сегодня мы юридически закрепили положение вещей, которое существовало многие годы. Мы подтверждаем дополнительные возможности для Владивостока, который несет столичные функции и проводит большое количество мероприятий. То, что раньше «зашивалось» в различные госпрограммы, сегодня будет иметь реальное подтверждение, - высказал мнение депутат Игорь ЧЕМЕРИС. - Я искренне считаю, что решение, которое мы сегодня принимаем, имеет историческое значение. Это практическая реализация статьи 17 Устава Приморского края, - отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК. – Законопроектом определены такие функции города Владивостока, как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровня, а также создание условий для развития соответствующей инфраструктуры. Дополнительное финансирование из краевого бюджета направлено на то, чтобы город соответствовал тем функциям, которые он исполняет. Глубоко убежден, что Владивосток должен стать городом с хорошими дорогами, хорошей инфраструктурой, отремонтированными фасадами зданий – чтобы его жителям было комфортно здесь жить, а гости города получали хорошие впечатления от пребывания во Владивостоке. Статус, подкрепленный деньгами Кроме того, 27 ноября депутаты парламента Приморья внесли изменения в статью 37 закона «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае». Поправки предполагают, что в связи с осуществлением городом функций административного центра Приморского края бюджету Владивостокского городского округа в порядке, установленном правительством Приморского края, из краевого бюджета предоставляются иные дотации с установлением условий их предоставления. Дополнительные средства столица Приморья сможет получить уже в 2020 году. - Законопроект подготовлен в целях реализации принятого нами закона «О статусе административного центра Приморского края». На него имеется положительное заключение администрации Приморского края. Учитывая, что в настоящее время ведется работа над принятием краевого и муниципального бюджетов на очередной финансовый год, комитет предлагает принять законопроект в трех чтениях, - проинформировал коллег председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Депутаты предложение поддержали, подкрепив столичный статус Владивостока реальным финансированием. Как сообщила первый вице-губернатор Приморского края Вера ЩЕРБИНА, ко второму чтению проекта регионального бюджета на 2020 год (запланировано на 11 декабря) в расходной части краевой казны для Владивостока предусмотрят около 300 млн рублей на выполнение столичных функций. Поддержка нужна всем Практически ни одно заседание краевого парламента в 2019 году не прошло без расширения списка мер социальной поддержки для различных категорий приморцев. Ноябрьская сессия ЗС ПК не стала исключением: депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает выплату пособия неработающим трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы и инвалидами с детства I группы, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи. - Очень приятно, что поддержка льготных категорий граждан продолжается. Новый закон очень важен для людей, которые ухаживают за инвалидами, но при этом трудоспособны и не имеют других социальных выплат, - подчеркнула председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО. Размер новой ежемесячной выплаты для граждан, ухаживающих за инвалидами, будет определяться исходя из уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае. На данный момент он составляет более 12 тысяч рублей. В то же время, получатели выплаты должны будут пройти обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами. Сделать это возможно в краевых государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание. Кроме того, 27 ноября краевые законодатели внесли изменения в ряд законов, устанавливающих другие социальные выплаты. Корректировки связаны с изменением районного коэффициента после 1 января 2020 года и призваны сохранить размер выплат на прежнем уровне. КРОМЕ ТОГО Фуникулеру – отдельный закон Владивостока – а точнее, одной из его достопримечательностей – касался и еще один законопроект, который депутаты ЗС ПК в трех чтениях одобрили на очередном заседании. По словам директора департамента по тарифам Приморского края Владимира МАЛЮШИЦКОГО, документ дополняет перечень видов транспорта, стоимость проезда в которых регулируется решениями муниципальной власти. К таковым теперь относится фуникулер, расположенный во Владивостоке. - На Дальнем Востоке это единственный фуникулер. Он востребован не только жителями, но и туристами. Но поскольку он является не электрическим, а внеуличным видом транспорта, потребовалась дополнительная корректировка законодательства. Она дает право администрации Владивостока самостоятельно устанавливать тарифы на проезд на фуникулере, - уточнил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО. На фото: Депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли решение, которое имеет историческое значение, - Владивосток, наконец-то, стал законной столицей края. Фото пресс-службы ЗСПК Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

