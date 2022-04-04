На важном для Владивостока энергопредприятии сменился директор

Стоит отметить, что руководители этого важного для Владивостока энергопредприятия последние годы не задерживаются в директорском кресле. Алексей Родькин сменил на этом посту Олега Титова, который возглавил предприятие в июле 2021 года. На эту должность он пришёл с поста директора ТЭЦ «Восточная» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» ПАО «Русгидро»). В свою очередь Олег Титов сменил Михаила Никуленко, возглавлявшего МУП «ВПЭС» с мая 2020 года.