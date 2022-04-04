На важном для Владивостока энергопредприятии сменился директор

В 2008 году он окончил МГУ им. адм. Г. И. Невельского во Владивостоке по специальности «инженер-механик». С 2009 года работал в строительных организациях на территории Приморья и России.
В пресс-службе ВПЭС рассказали о его большом опыте работы по строительству объектов большой энергетики в регионе. Алексей Родькин участвовал в проектировании и строительстве сетей электроснабжения и объектов саммита АТЭС-2012 и ВЭФ, внёс большой вклад в развитие инфраструктуры ТОР «Михайловский», ТОР «Надеждинская» и ССК «Звезда».
Стоит отметить, что руководители этого важного для Владивостока энергопредприятия последние годы не задерживаются в директорском кресле. Алексей Родькин сменил на этом посту Олега Титова, который возглавил предприятие в июле 2021 года. На эту должность он пришёл с поста директора ТЭЦ «Восточная» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» ПАО «Русгидро»). В свою очередь Олег Титов сменил Михаила Никуленко, возглавлявшего МУП «ВПЭС» с мая 2020 года.