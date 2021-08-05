В формате диалога: встреча с помощником прокурора прошла в рыбном порту Владивостока

Участие в встрече принял и советник гендиректора предприятия Дмитрий Лёгкий. Он задал вопрос о работе «92-го судоремонтного завода». Уже долгие годы жильцы улицы Калинина и близлежащих территорий страдают от пыли и грязи, которая летит в окна от предприятия.
«На днях я встречался с жителями домов на Калинина, рядом с ними находится «92-й завод». На нём расположена котельная, которая обогревает часть микрорайона. Когда они топят, из трубы валит очень едкий, чёрный дым. Иногда даже хлопьями, которые оседают на детской площадке. Жители не знают, что делать», — сказал Дмитрий Лёгкий.
Для окончательного решения проблемы потребуется подготовить обращение в прокуратуру Первомайского района. Эту работу Дмитрий Лёгкий пообещал взять на себя.
Другие кандидаты, претендующие на 1-й одномандатный избирательный округ на сентябрьских выборах в ЗС ПК, пока что игнорируют проблемы жителей Первомайки. Эксперты отмечают, что представители оппозиционных партий решили сделать ставку не на общение с местными жителями, а на протестную повестку и партийный ресурс. Так что на внимание к проблемам горожан не приходится рассчитывать и в будущем.
Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители разных политических сил. КПРФ представит депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. От партии "Гражданская инициатива" в кампании примет участие Иван Роговой. Он родился в 2000 году в городе Большой Камень. В числе прочих претендентов - самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром у ИП Гуляев. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас трудится в товариществе на вере "Ищенко и Компания». Партию «Родина» представляет Роман Журавлёв 1985 года рождения. Родился в Сахалинской области, но после перебрался в Приморье. В 2008 году окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О Макарова. Сейчас — на пенсии.