Поправки, обусловленные практикой

Депутаты ЗС Приморья продолжили работу по «донастройке» новых мер социальной поддержки В новой редакции бюджета Приморья на 2019 год предусмотрят больше средств на поддержку жилищного строительства, а систему капитального ремонта домов в регионе приведут в соответствие с Жилищным кодексом. Решения об этом приняли депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании 30 октября. Кроме того, председатель ЗС ПК Александр РОЛИК, комментируя повестку октябрьской сессии, акцентировал внимание на большом количестве социально значимых вопросов. Они связаны с расширением числа получателей мер социальной поддержки, введенных в конце 2018 года. Доходов стало больше, расходов – меньше Как и большинство заседаний в этом году, очередная сессия ЗС ПК началась с внесения изменений в краевой бюджет. По словам первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ, в новой редакции бюджета-2019 доходная часть увеличена на 3,9 млрд рублей, а расходная – на 2,2 млрд рублей. Рост доходов краевого бюджета связан не только с поступлением дополнительных федеральных средств, но и с увеличением объема налоговых платежей со стороны ряда крупных предприятий Приморского края. Дефицит бюджета в результате корректировки сокращается на 1,7 млрд рублей. - Комитет рассмотрел внесенный администрацией проект закона, Контрольно-счетной палатой представлено заключение. Замечаний, препятствующих рассмотрению законопроекта, в заключении КСП не содержится, - проинформировал коллег председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Он уточнил, что вносимые изменения затрагивают практически все разделы краевого бюджета и государственные программы Приморского края. Наиболее значительные изменения произошли по статьям бюджета-2019, связанным с ЖКХ и строительством. В частности, 1,2 млрд рублей пойдет на строительство жилых домов в Большом Камне согласно Плану социального развития центров экономического роста Приморского края. Эти средства впоследствии будут замещены федеральными деньгами. Еще 1,3 млрд рублей будет предоставлено в качестве субсидии «Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края» для завершения строительства «проблемных» жилых комплексов. Увеличены ассигнования на строительство, реконструкцию и приобретение зданий для муниципальных учреждений дошкольного образования, а также на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Дополнительные средства также пойдут на обеспечение жильем ветеранов и оказание финансовой помощи пострадавшим от летних паводков. Почти 933 млн рублей направят на выплату региональной социальной доплаты к пенсии. Краевые законодатели рассмотрели поправки в бюджет-2019 сразу в трех чтениях, одобрив новую редакцию главного финансового документа. Отметим, что проект бюджета Приморья на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов уже поступил в Законодательное Собрание – к его рассмотрению депутаты приступят в ближайшие недели. Досье "Золотого Рога": С учетом внесенных 30 октября изменений основные параметры бюджета Приморского края на 2019 год составят по доходам 129 млрд рублей, по расходам - 144, 9 млрд рублей. Дефицит бюджета снизится до 15,9 млрд рублей. Крыша над головой: выбрать оптимальный вариант На октябрьском заседании депутаты Законодательного Собрания в окончательном чтении приняли поправки в краевое законодательство о капитальном ремонте жилого фонда. Наиболее важные изменения связаны с порядком проведения работ по капремонту кровель в МКД. По словам председателя комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, закон, регулирующий проведение капремонта, касается практически каждого жителя Приморья. Парламентарий напомнил, что стоимость работ по переустройству плоской крыши на скатную в разы выше, чем стоимость качественного капитального ремонта плоской кровли: средняя стоимость ремонта плоской крыши в 2018 году составила 3,43 млн рублей, а ее переустройства в скатную – 8,09 млн рублей. И хотя переустройство кровель не входит в обязательный перечень работ по капитальному ремонту, установленный Жилищным кодексом РФ, в прошлые годы в реализации краевой программы капремонта наблюдался перекос в сторону замены плоских крыш скатными. - Анализ реализации региональной программы капремонта показал, что если бы ремонт плоских кровель производился без переустройства, то стоимость выполненного ремонта снизилась бы почти на 900 млн рублей. На эти средства дополнительно можно было бы капитально отремонтировать крыши еще в 335 многоквартирных домах, - отметил председатель комитета ЗС ПК по экономической политике Сергей Ищенко. Получить поддержку станет проще Практически весь 2019 год краевые депутаты посвятили «тонкой настройке» новых механизмов социальной поддержки, которые начали работать в Приморском крае в конце 2018 года. Октябрьская сессия не стала исключением: парламентарии одобрили предложенные губернатором Олегом КОЖЕМЯКО изменения в отдельные законодательные акты в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края. Напомним, что в конце 2018 года Законодательным Собранием был принят ряд решений, которые призваны ускорить темпы обеспечения положенным по закону жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тогда парламентарии упростили порядок постановки таких граждан на учет как нуждающихся в предоставлении жилья; одобрили введение компенсации части расходов сирот, не получивших квартиру вовремя, на аренду жилья; наделили муниципалитеты правом строить и приобретать жилье для детей-сирот в собственность муниципального образования или ремонтировать свой муниципальный жилой фонд для последующей передачи этого жилья детям-сиротам. Еще один одобренный в конце 2018 краевой закон предусматривает дополнительную меру социальной поддержки – социальную выплату на приобретение жилых помещений очередникам, достигшим возраста 25 лет, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которых до 1 января 2019 года вынесены судебные акты. Согласно принятому в декабре 2018 года краевому закону, срок действия такого сертификата составляет шесть месяцев с момента выдачи. По решению депутатов ЗС ПК, принятому на октябрьской сессии, если за этот срок получатель сертификата не найдет подходящее жилье, документ ему выдадут повторно. Кроме того, предусмотрена возможность приобретения квартир площадью от 26 до 36 кв. метров и от 36 кв. метров и более. Также уточнен порядок расчета рыночной стоимости квадратного метра для разных населенных пунктов, правил проведения капитального и текущего ремонта помещений специализированного жилищного фонда. Другое социально значимое решение, принятое депутатами ЗС ПК 30 октября, касается бесплатного питания школьников. Парламент Приморья одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий число учеников, которые будут получать горячие обеды за счет средств краевого бюджета. - Речь идет о включении в число детей, имеющих право на бесплатное питание в школе, учащихся 5-11 классов, находящихся под опекой и в приемных семьях, а также детей - представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - уточнил детали законопроекта депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО. – Под действие закона, который вступит в силу с 2020 года, попадает большое количество детей. Надеюсь, это значительно улучшит ситуацию со школьным питанием. По приблизительным оценкам, число школьников, которые будут получать горячие обеды за счет средств краевого бюджета, увеличится более чем на 3 тысячи человек. А доля детей, имеющих возможность питаться в школе бесплатно, вырастет до 57%. Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

