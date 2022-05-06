Кириенко побывал в Мариуполе и заявил о помощи местному населению

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе поездки в Мариуполь встретился с местными жителями, ключевыми вопросами стали помощь пострадавшему населению и восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе с помощью регионов РФ, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Ночью глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Донбасс посетили Кириенко и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Они побывали в Мариуполе, посетили окрестности «Азовстали», завод имени Ильича и морской порт. «Общение Кириенко с местными жителями было посвящено в основном восстановлению гражданской инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшему населению», — сказал источник «Интерфакса». Собеседник агентства сказал, что «в этой работе примут активное участие российские регионы». По его данным, Донецк уже посетили представители ряда администраций субъектов РФ. Помимо Мариуполя делегация во главе с Кириенко побывала и в Волновахском районе, а также на Донском химико-металлургическом заводе. Турчак в своем телеграм-канале выложил видеозапись выступления Кириенко в Мариуполе на площади Ленинского комсомола. Первый замглавы администрации РФ, в частности, отметил, что парада Победы и акции «Бессмертный полк» в этом году в Донецке или Луганске не будет. «Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие „Бессмертного полка“ или парад Победы в Донецке или Луганске, но это время придет, и придет скоро. И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и „Бессмертный полк“ пройдет по улицам городов Донбасса», — сказал Кириенко.

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