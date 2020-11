Районный коэффициент снизят, но зарплаты не упадут – администрация Приморья

В Приморье обсуждают изменения в системе оплаты труда бюджетников края с 1 января 2020 года

В Приморье обсуждают изменения в системе оплаты труда бюджетников края с 1 января 2020 года. Поводом послужило заявление Федерации профсоюзов Приморского края с критикой в адрес руководства региона в связи с подписанным 2 сентября постановлением. В администрации Приморья, в свою очередь, подчеркивают: размер заработной платы, которую получат приморские бюджетники после Нового года, не снизится, несмотря на снижение районного коэффициента. Постановление администрации Приморья №565, подписанное 2 сентября, предусматривает снижение районного коэффициента, применяемого при начислении заработной платы сотрудников государственных учреждений. Сейчас он равен 1,3. Но после 1 января на основной территории Приморья составит 1,2 (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков приграничной 30-километровой зоны). Но при этом с 1 января 2020 года на 10% увеличивается размер окладов приморских бюджетников. В Федерации профсоюзов Приморского края считают, что инициатива администрации Приморья не способствует увеличению размера оплаты труда и повышению уровня жизни. - Принятый документ значительно ухудшает положение работников нашей отрасли, в том числе и тех, что имеют оклады ниже минимального размера оплаты труда. Несложно посчитать, что при существующем размере районного коэффициента 1,3 зарплата медицинских работников значительно выше чем, при 1,2 даже с учетом повышения оклада на 10 %, - считает председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ирина ЛИЗЕНКО. - Странно, почему наша администрация не дождалась мотивированного мнения Приморской краевой трехсторонней комиссии. - Это неправильно и несправедливо, что работающий полный рабочий день человек за свой труд будет получать меньше, чем раньше. О полноценной жизни речь уже не идет - только о выживании. С учетом статистически подтвержденного оттока населения из Приморья, катастрофического дефицита кадров в отрасли, снижение районного коэффициента идет вразрез с целями и задачами, которые стоят перед системой образования края, - сказала лидер Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина МАРИШ. Однако в администрации Приморья предположения о снижении зарплаты приморских бюджетников категорически опровергли. - Речь идет о приведении в соответствие с федеральным законодательством, которым в Приморском крае установлен районный коэффициент в размере 1,3. В 1991 году в Приморском крае решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов введен районный коэффициент 1,3. Таким образом, мы, пользуясь своими полномочиями, увеличили его на 0,1. По факту получалось, что федеральные власти перечисляли деньги с коэффициентом 1,2, край добавлял сумму равную 0,1 и выдавал заработную плату. Сейчас мы приравняли наш коэффициент к федеральному - 1,2, но увеличили бюджентникам оклады на 10%. С учетом изменений, после Нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, - прокомментировали предстоящие изменения в администрации Приморского края. Отметим, что пункт 3 подписанного 2 сентября постановления четко устанавливает: заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с изменениями системы оплаты труда после 1 января не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до изменения системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. Руководителям госучреждений предписывается увеличить размеры окладов работникам на 10% при изменении размера районного коэффициента к заработной плате, причем изменения в положения об оплате труда работников учреждений должны быть утверждены заблаговременно – до 1 ноября 2019 года. Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток

