Районный коэффициент снизят, но зарплаты не упадут – администрация Приморья

- Речь идет о приведении в соответствие с федеральным законодательством, которым в Приморском крае установлен районный коэффициент в размере 1,3. В 1991 году в Приморском крае решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов введен районный коэффициент 1,3. Таким образом, мы, пользуясь своими полномочиями, увеличили его на 0,1. По факту получалось, что федеральные власти перечисляли деньги с коэффициентом 1,2, край добавлял сумму равную 0,1 и выдавал заработную плату. Сейчас мы приравняли наш коэффициент к федеральному - 1,2, но увеличили бюджентникам оклады на 10%. С учетом изменений, после Нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, - прокомментировали предстоящие изменения в администрации Приморского края.