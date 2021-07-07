Более 40 новых автомобилей ГАЗ «Соболь» разъехались по больницам Приморского края

Более 40 новых автомобилей ГАЗ «Соболь» разъехались по больницам Приморского края

Более 40 новых автомобилей ГАЗ «Соболь» разъехались по больницам Приморского края

Сегодня, 15:05
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Звонкий гул клаксонов раздался сегодня на центральной площади столицы Дальнего Востока. С таким звуковым сопровождением в свои новые гаражи в разных муниципалитеты края разъезжались 42 автомобиля ГАЗ «Соболь». Ключи от них вручил главным врачам медицинских учреждений губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Эти автомобили — только часть от общего количества автотранспорта, запланированного к поставке в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в регион. Напомним, что в Приморье активно реализовывается госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

До того, как отдать ключи от новеньких автомобилей, глава региона сказал, что медицинские автомобили в жизни человека играют иногда решающую роль.

«От возможности прибытия к пациенту, условий его доставки — качества, скорости — зависит жизнь и здоровье. Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются Правительством РФ по поручению Президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения», — сказал глава региона.

Машины ГАЗ «Соболь» будто созданы для сурового Приморья — они большие, с высоким клиренсом, проходимые и вместительные.

«Мы получили две единицы санитарного транспорта. Две газели. Эти машины будут использоваться нами как раз для тех действий, которые имеют наибольшую актуальность. Это обслуживание пациентов на дому. Доставка лекарств и врачебных бригад к местам проведения вакцинаций. У нас есть куда применить эти автомобили и дать им полную нагрузку», — заявил главный врач Дальнегорской ЦРБ Роман Поляков.

В министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что за пять лет в медучреждения края поступит 343 автомобиля, в том числе 36 на переоснащение и 307 на дооснащение.

По словам главного врача Шкотовской центральной районной больницы, новые авто быстро войдут в строй и практически с сегодняшнего дня выйдут «на работу».

«Мы получили сегодня ключи от одной машины. Но по этой программе у нас уже это вторая машина. Они нам нужны для передвижения бригад по территории Шкотовского района. Мы обслуживаем 10 фельдшер фельдшерско-акушерских пункта, 4 лаборатории. И основной тренд этого года — выездное обслуживание и борьба с коронавирусом третьей волны», — рассказал главный врач Шкотовской ЦРБ Михаил Молдованов.

Напомним, что санитарные автомобили и спецмашины скорой помощи регулярно поступают в медучреждения региона. В ноябре 2020 года парк приморской скорой помощи пополнили 64 машины.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Автомобилискорая помощь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы