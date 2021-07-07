Более 40 новых автомобилей ГАЗ «Соболь» разъехались по больницам Приморского края

Звонкий гул клаксонов раздался сегодня на центральной площади столицы Дальнего Востока. С таким звуковым сопровождением в свои новые гаражи в разных муниципалитеты края разъезжались 42 автомобиля ГАЗ «Соболь». Ключи от них вручил главным врачам медицинских учреждений губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Эти автомобили — только часть от общего количества автотранспорта, запланированного к поставке в рамках федеральной пятилетней программы модернизации первичного звена системы здравоохранения в регион. Напомним, что в Приморье активно реализовывается госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. До того, как отдать ключи от новеньких автомобилей, глава региона сказал, что медицинские автомобили в жизни человека играют иногда решающую роль. «От возможности прибытия к пациенту, условий его доставки — качества, скорости — зависит жизнь и здоровье. Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются Правительством РФ по поручению Президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения», — сказал глава региона. Машины ГАЗ «Соболь» будто созданы для сурового Приморья — они большие, с высоким клиренсом, проходимые и вместительные. «Мы получили две единицы санитарного транспорта. Две газели. Эти машины будут использоваться нами как раз для тех действий, которые имеют наибольшую актуальность. Это обслуживание пациентов на дому. Доставка лекарств и врачебных бригад к местам проведения вакцинаций. У нас есть куда применить эти автомобили и дать им полную нагрузку», — заявил главный врач Дальнегорской ЦРБ Роман Поляков. В министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что за пять лет в медучреждения края поступит 343 автомобиля, в том числе 36 на переоснащение и 307 на дооснащение. По словам главного врача Шкотовской центральной районной больницы, новые авто быстро войдут в строй и практически с сегодняшнего дня выйдут «на работу». «Мы получили сегодня ключи от одной машины. Но по этой программе у нас уже это вторая машина. Они нам нужны для передвижения бригад по территории Шкотовского района. Мы обслуживаем 10 фельдшер фельдшерско-акушерских пункта, 4 лаборатории. И основной тренд этого года — выездное обслуживание и борьба с коронавирусом третьей волны», — рассказал главный врач Шкотовской ЦРБ Михаил Молдованов. Напомним, что санитарные автомобили и спецмашины скорой помощи регулярно поступают в медучреждения региона. В ноябре 2020 года парк приморской скорой помощи пополнили 64 машины.

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