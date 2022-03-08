Вы наполняете этот мир своей красотой и энергией жизни, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта и гармонии.
Мы, мужчины, знаем, что только рядом с вами чувствуем себя нужными и счастливыми.
Этот замечательный весенний праздник — ещё один прекрасный повод совершить нам приятные и желанные поступки. И сказать вам ещё много добрых слов: про заботу и тепло, неповторимые улыбки и оптимизм, любовь и преданность.
Скажем «спасибо» дорогим мамам, что подарили нам жизнь, и дочерям, что выбрали нас своими отцами, жёнам, которые вдохновляют и поддерживают нас.
От всего сердца желаю каждой из вас весны не только за окном, но и в сердце. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем достойными вас, делать всё, чтобы окружить вниманием и заботой, для того, чтобы вы чаще нам улыбались. Мы любим и ценим вас.
С праздником!
Глава города Владивостока Константин Шестаков