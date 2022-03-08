От всего сердца желаю каждой из вас весны не только за окном, но и в сердце. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем достойными вас, делать всё, чтобы окружить вниманием и заботой, для того, чтобы вы чаще нам улыбались. Мы любим и ценим вас.