"Пятнашка" за подготовку к саммиту

«В период подготовки к саммиту считать деньги не приходилось, я знал, что моя политическая карьера зависит от того, как я выполню поручение президента РФ о подготовке города к этому событию. Возможно, я выбрал неправильный путь, я сознаю, что нельзя совмещать работу главы Владивостока и предпринимательскую деятельность. Но я успокаивал себя тем, что ничего не скрывал. Все видели постоянно растущую задолженность МУПа, всем было понятно, что я на этом не зарабатываю», - подчеркнул Игорь Пушкарев. Он считает, что, поскольку «Востокцемент» не получил прибыли от сотрудничества с муниципальным предприятием, то говорить о том, что он принимал какие-либо действия в интересах своей компании, да еще и за взятку от брата, нельзя.