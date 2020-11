"Пятнашка" за подготовку к саммиту

Вызвавший волну возмущения в стране срок заключения для экс-мэра Игоря Пушкарева остался неизменным

Вызвавший волну возмущения в стране срок заключения для экс-мэра Игоря Пушкарева остался неизменным Московский городской суд оставил без изменений приговор Тверского суда столицы в отношении экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, его брата, владельца холдинга «Востокцемент» Андрея ПУШКАРЕВА, и бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. Напомним, что изначально рассмотрение апелляции было намечено на конец августа, но по ходатайству одной из сторон заседание перенесли более чем на месяц. 3 и 4 октября состоялись два заседания Мосгорсуда, в которых Игорь Пушкарев и его адвокаты акцентировали внимание на обстоятельствах, которые, по их мнению, не были учтены судом первой инстанции. Защита экс-мэра доказывала московским судьям, что Игорь Пушкарев, став главой Владивостока, фактически продолжал руководить «Востокцементом» и распоряжался деньгами компании. Признание этого факта позволило бы уйти от наиболее тяжкой из вменяемых Пушкареву статей УК РФ - получению взятки в 75 млн рублей от родного брата, номинального владельца и руководителя холдинга «Востокцемент» Андрея Пушкарева. Ведь если мэр Пушкарев продолжал руководить своим бизнесом, то получается, что взятку он давал сам себе. Кроме того, защитники подсудимых ходатайствовали о назначении ряда экспертиз и проведении повторных экспертиз по делу, но эти ходатайства были отклонены судом. Выступая с последним словом, Игорь Пушкарев вновь не признал свою вину ни по одной из статей Уголовного кодекса, которые ему вменялись. Он доказывал, что по его указанию «Востокцемент» отпускал стройматериалы МУП «Дороги Владивостока», причем компания экс-мэра делала это в убыток себе. Позиция гособвинения, напомним, - прямо противоположная: сотрудничество «Востокцемента» и МУПа нанесло последнему ущерб в 143 млн рублей. Однако в ходе следствия и суда не были проанализированы объемы поставок и суммы платежей по всем договорам между организациями, на чем настаивала сторона защиты. Сам экс-мэр объяснил «суперльготные» условия поставок для МУП подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС. «В период подготовки к саммиту считать деньги не приходилось, я знал, что моя политическая карьера зависит от того, как я выполню поручение президента РФ о подготовке города к этому событию. Возможно, я выбрал неправильный путь, я сознаю, что нельзя совмещать работу главы Владивостока и предпринимательскую деятельность. Но я успокаивал себя тем, что ничего не скрывал. Все видели постоянно растущую задолженность МУПа, всем было понятно, что я на этом не зарабатываю», - подчеркнул Игорь Пушкарев. Он считает, что, поскольку «Востокцемент» не получил прибыли от сотрудничества с муниципальным предприятием, то говорить о том, что он принимал какие-либо действия в интересах своей компании, да еще и за взятку от брата, нельзя. «Если моими стараниями ГК «Востокцемент» получила прибыль, укажите ее в приговоре и осудите меня, а если таких доказательств нет – оправдайте», - добавил экс-мэр, обращаясь к судьям. Однако эти и другие доводы Мосгорсуд не услышал. Менее часа понадобилось судьям, чтобы вынести решение - приговор Тверского районного суда столицы оставить без изменений. Напомним, что 9 апреля текущего года экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным по всем статьям Уголовного кодекса, по которым ему предъявлялось обвинение. Пушкарев приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, а также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе на протяжении 10 лет. Кроме того, экс-мэр должен будет компенсировать якобы нанесенный бюджету Владивостока ущерб в 143 млн рублей, в наличии которого усомнились все привлеченные к делу эксперты, кроме Приморского РЦЦС. Экс-директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Брат экс-мэра и владелец «Востокцемента» Андрей Пушкарев, учитывая состояние здоровья, получил 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. Также ему назначили штраф в 500 млн рублей и запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение 3 лет. Игорь Пушкарев и Андрей Лушников были арестованы 1 июня 2016 года и помещены в следственный изолятор «Матросская тишина» в Москве, где и находятся по настоящее время. Место отбывания ими назначенного судом наказания станет известно позднее; время, проведенное в «Матросской тишине», будет засчитано в назначенный срок заключения – день за день. Что касается Андрея Пушкарева, который с июня 2016 года находился под домашним арестом, то он был освобожден в зале суда в апреле текущего года. Однако до истечения пятилетнего испытательного срока он не вправе менять место жительства без санкции уполномоченного органа. На фото: Федеральный центр в период подготовки к саммиту АТЭС всячески хвалил мэра Владивостока за его инициативность и работоспособность, призывая, в столь важном для страны деле, смело идти против норм и правил, мешающих делу. Потом всё это Игорю Пушкарёву и припомнили… Фото из архива Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter