В Ольгинском округе Приморья обустроены новые площадки и дворы

Местные жители сами путём голосования определяли, что нужно сделать на той или иной территории в первоочередном порядке. В этом году в Ольге проведён ремонт двух придомовых территорий, идёт установка игровой площадки в селе Маргаритово.
В целом же новые детские площадки и благоустроенные дворы радуют жителей в Весёлом Яре, Ракушке, Тимофеевке, Серафимовке, Ольге, Пермском, Милоградово, Маргаритово, Моряке-Рыболове.
По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, одним из преимуществ краевой программы «1000 дворов» является создание комфортной среды именно в небольших и отдалённых населенных пунктах региона.
- Крупным городам всегда уделялось больше внимания. Проект, инициированный Олегом Кожемяко, уже позволил благоустроить сотни дворов в сёлах и посёлках края. И работа в данном направлении продолжается - через несколько лет мы сможем таким образом привести в порядок максимальное количество придомовых пространств Приморья, - подчеркнула Елена Пархоменко.
В правительстве региона уточнили, что в 2022 году в рамках краевой программы «1000 дворов» отремонтируют 213 дворов и 51 общественную территорию, на 135 объектах работы уже завершены. Эта деятельность ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.