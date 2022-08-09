В Ольгинском округе Приморья обустроены новые площадки и дворы

В Ольгинском округе Приморья обустроены новые площадки и дворы

В Ольгинском округе Приморья обустроены новые площадки и дворы

Вчера, 11:09
Политика
Фото: администрация Ольгинского муниципального округа
Благодаря реализации программы губернатора Олега Кожемяко «1000 дворов» за последние годы в населённых пунктах Ольгинского округа Приморского края преобразили более 20 придомовых территорий.

Местные жители сами путём голосования определяли, что нужно сделать на той или иной территории в первоочередном порядке. В этом году в Ольге проведён ремонт двух придомовых территорий, идёт установка игровой площадки в селе Маргаритово.

В целом же новые детские площадки и благоустроенные дворы радуют жителей в Весёлом Яре, Ракушке, Тимофеевке, Серафимовке, Ольге, Пермском, Милоградово, Маргаритово, Моряке-Рыболове.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, одним из преимуществ краевой программы «1000 дворов» является создание комфортной среды именно в небольших и отдалённых населенных пунктах региона.

- Крупным городам всегда уделялось больше внимания. Проект, инициированный Олегом Кожемяко, уже позволил благоустроить сотни дворов в сёлах и посёлках края. И работа в данном направлении продолжается - через несколько лет мы сможем таким образом привести в порядок максимальное количество придомовых пространств Приморья, - подчеркнула Елена Пархоменко.

В правительстве региона уточнили, что в 2022 году в рамках краевой программы «1000 дворов» отремонтируют 213 дворов и 51 общественную территорию, на 135 объектах работы уже завершены. Эта деятельность ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
благоустройство
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