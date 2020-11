Евгению Коржу дали второй шанс

В понедельник, 7 октября, во втором по величине городе Приморья, Уссурийске, начался прием документов от соискателей поста главы городского округа

В понедельник, 7 октября, во втором по величине городе Приморья, Уссурийске, начался прием документов от соискателей поста главы городского округа. В ноябре нового мэра города выберут городские депутаты. И, как показали первые заседания нового созыва гордумы Уссурийска, среди депутатского корпуса сформировано большинство, в целом лояльное действующему градоначальнику Евгению КОРЖУ. Напомним, что по итогам выборов восемь из 26 мандатов получили коммунисты, по семь – единороссы и самовыдвиженцы, три – представители ЛДПР, и еще один депутат избрался от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Но, как показало первое заседание новой гордумы, союзников у КПРФ нет – все кадровые решения, необходимые для начала работы, были приняты консолидированным большинством из 18 депутатов. В частности, именно 18 голосов – при необходимом минимуме в 14 – получил в ходе тайного голосования новый спикер гордумы, директор автотранспортной компании «Дилижанс» Александр ЧЕРНЫШ. Отметим, что Черныш является депутатом с 2000 года, кроме того, он – один из немногих, кто избрался в новый созыв под брендом «Единой России». Заместителем председателя избрали самовыдвиженца, начальника юридического отдела ООО «Дружба» Ирину КАЗАНЦЕВУ. За нее свои голоса также отдали 18 депутатов. Выдвинутые на руководящие посты представители КПРФ довольствовались только поддержкой своих однопартийцев. Посты председателей думских комиссий в основном достались единороссам, либо примкнувшим к ним самовыдвиженцам. Решив первоочередные организационные вопросы, уссурийские депутаты занялись «транзитом власти» на уровне руководства администрации Уссурийска. На внеочередном заседании 2 октября гордума Уссурийска завершила формирование комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы УГО, включив в нее председателя думы Александра Черныша и депутатов Михаила АТРОШКО, Антона ШАТРОВА и Виталия МУТОВИНА. Ранее распоряжением губернатора Приморского края в состав комиссии вошли вице-губернатор Антон ВОЛОШКО, замруководителя аппарата АПК Павел ЯСЕВИЧ, начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Виктор КИРЯЕВ и депутат ЗС ПК Юлия МАРЧЕНКО. Вслед за этим уссурийские депутаты приняли решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы Уссурийского ГО. Документы на участие в конкурсе принимаются с 7 по 21 октября. Первый этап конкурса намечен на 5 ноября, после чего будет определена дата «второго тура» - собеседования с кандидатами - по итогам которого комиссия должна рекомендовать кандидатов для рейтингового голосования в гордуме. Напомним, что после истечения полномочий Думы УГО прошлого созыва вступили в силу изменения в устав города, по которым глава городского округа более не является спикером гордумы, а должность главы администрации, назначаемого по контракту, упраздняется. В связи с этим, занимавший с 2014 года пост сити-менеджера Евгений Корж на один день стал первым заместителем главы администрации, а 24 сентября депутаты назначили его временно исполняющим обязанности главы Уссурийского городского округа – до завершения конкурса на должность мэра. Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

