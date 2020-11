Административные реформы в Приморье: Министром можешь ты не быть...

Структура будущего правительства Приморского края обрела понятные черты

В администрации Приморского края продолжается подготовка к реформе системы управления. После изменений в краевом Уставе и в системе оплаты труда приморских чиновников была определена структура будущего правительства. Новая «табель о рангах» была закреплена постановлением первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ на минувшей неделе. В последний раз структура органов исполнительной власти Приморья претерпевала существенные изменения почти семь лет назад, осенью 2012 года. Тогда в «белом доме» произошло укрупнение органов власти за счет их объединения, в результате чего на 20% сократилось число департаментов, а управлений не осталось вовсе. Единственным вновь образованным органом власти стал департамент государственного заказа Приморского края. Главный акцент нынешней реформы АПК – это преобразование департаментов с крупной сетью подведомственных учреждений в министерства. Датированное 6 августа постановление № 52 утверждает структуру органов исполнительной власти Приморского края, которая начнет действовать с 1 января 2020 года. В ней будет насчитываться 20 министерств, названия многих из которых аналогичны федеральным органам исполнительной власти. Так, у Приморского края появятся собственные министерства здравоохранения, образования, промышленности и торговли, сельского хозяйства и даже юстиции. Статус министерств также получат нынешние департаменты имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и охраны окружающей среды, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, физической культуры и спорта, и ряд других. Кроме того, в правительстве региона планируется создать семь агентств - газоснабжения и энергетики, проектного управления, бюджетного учета, международного сотрудничества, туризма; а также агентство по рыболовству и агентство по тарифам. Наконец, ряд органов исполнительной власти сохранит и название, и статус. Это департаменты бюджетного учета, внутренней политики, информационной политики, государственной гражданской службы и кадров, записи актов гражданского состояния, молодежи; а также департаменты по защите гостайны, координации правоохранительной деятельности и профилактике правонарушений. Продолжат свою работу краевые ветеринарная и жилищная инспекции, инспекция по охране объектов культурного наследия, инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Кроме того, в 2020 году в регионе появится новая инспекция – по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края. В действующей сейчас структуре администрации Приморья насчитывается 37 департаментов, четыре инспекции, один отдел и представительство АПК при правительстве России. Координируют их работу 11 вице-губернаторов Приморского края, трое из которых одновременно возглавляют один из закрепленных за ними департаментов. Должность «вице-губернатор Приморского края - директор департамента» была введена в структуру администрации региона весной 2019 года. Руководить правительством Приморского края будет председатель правительства – как ожидается, эту должность займет первый вице-губернатор региона Вера Щербина. Вместо вице-губернаторов после 1 января 2020 года отвечать за ключевые направления развития Приморья будут заместители председателя краевого правительства. Ранее озвучивалось, что их количество будет определено губернатором Приморья, исходя из объема задач и в рамках установленного фонда оплаты труда краевых чиновников. Количество заместителей (в том числе – первых) руководителя министерства, агентства, департамента или инспекции также предлагается устанавливать «в зависимости от полномочий, задач и функций соответствующего государственного органа в пределах утвержденного фонда оплаты труда». Что касается внутренней структуры органов исполнительной власти после 1 января 2020 года, то постановлением №52 предусматривается, что в составе министерств могут быть образованы управления и отделы, а в составе агентства, департамента или инспекции – только отделы. При этом штатная численность отделов не может составлять менее пяти единиц. Если же отдел насчитывает более девяти штатных единиц, в его структуре дополнительно может быть предусмотрена должность заместителя начальника отдела. Напомним, что нынешняя реформа системы управления в Приморье стартовала в июне текущего года с внесения поправок в Устав Приморского края. В июле Законодательным Собранием был одобрен пакет законов, связанных с изменением системы оплаты труда чиновников краевой администрации, депутатов, а также еще ряда лиц. Главное нововведение состоит в том, что с 1 января 2020 года зарплата лиц, замещающих государственные должности Приморского края, будет привязана к доходам федеральных министров. Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Евгении ПРИЙМАК.

