Административные реформы в Приморье: Министром можешь ты не быть...

Что касается внутренней структуры органов исполнительной власти после 1 января 2020 года, то постановлением №52 предусматривается, что в составе министерств могут быть образованы управления и отделы, а в составе агентства, департамента или инспекции – только отделы. При этом штатная численность отделов не может составлять менее пяти единиц. Если же отдел насчитывает более девяти штатных единиц, в его структуре дополнительно может быть предусмотрена должность заместителя начальника отдела.