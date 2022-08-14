Южное Приморье в очередной раз промокнет до нитки

По прогнозу Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Примгидромета, днём в субботу, 13 августа край окажется в зоне фронтальных разделов. Дожди пройдут на большей территории Приморья, местами возможны сильные. Фон дневных температур понизится.
В ночь на воскресенье дожди прекратятся, днём 14 августа на большей территории края погода ожидается без осадков, в центральных районах Приморья местами есть вероятность прохода кратковременных дождей.
Во Владивостоке в субботу, 13 августа погода ухудшится. Облачно, утром и днём временами дождь.
Воскресный день обещает быть с хорошей погодой. Осадков не ожидается. Ночь станет прохладнее, день теплее субботы.
В начале следующей недели погода в Приморье ухудшится. В крае объявлено штормовое предупреждение.
Утром и днём 15,августа и ночью 16 августа во Владивостоке и южной половине края ожидаются сильные, до 15-40 миллиметров за 12 и менее часов осадки, местами очень сильные дожди – до 50 миллиметров и более.
На остальной территории умеренные, местами сильные дожди. Возможны грозы.
На побережье края сила ветра составит 18-25 метров в секунду, у мысов порывами до 30 метров в секунду.
Высота волн в заливе Петра Великого, по району мыс Поворотный — мыс Золотой – 2,5-3,5 метра. В бухтах южного, юго-восточного побережья накат, прибойная волна, подтопление пляжей.
В связи с прогнозируемыми сильными и очень сильными дождями на реках южной половины края ожидаются резкие подъёмы уровней воды на 0,5 — 1,5 метра. На малых реках восточного побережья при значительном количестве осадков возможны подъёмы уровней воды до 2,5 метра, с выходом рек из берегов, подтоплением низких участков дорог и сельхозугодий.
Синоптики предупреждают, что наиболее паводкоопасны в Приморье Хасанский, Лазовский, Ольгинский округа, Шкотовский и Партизанский районы.