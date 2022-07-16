Губернатор Приморья рассказал во Владивостоке о ходе реализации в крае проекта «Репродуктивное здоровье»

«Благодаря федеральным и местным мерам поддержки в крае появляется больше многодетных семей. В этом году мы наблюдаем впервые за последние годы прирост первенцев в семьях – за полгода родилось более трёх тысяч детей, а всего в 2022 году на свет появилось более восьми тысяч детей, что тоже больше по сравнению с прошлыми годами. Чтобы обеспечить положительный рост числа жителей края мы стали одной из пилотных территорий по реализации проекта «Репродуктивное здоровье», направленного на рост рождаемости, сохранение здоровья в семьях, продвижение семейных ценностей. По планам, реализация проекта увеличит рождаемость на территории края», - отметил Олег Кожемяко.