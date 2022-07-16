Губернатор Приморья рассказал во Владивостоке о ходе реализации в крае проекта «Репродуктивное здоровье»

Владивосток принял второй этап VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Пленарную сессию форума открыл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он рассказал о мерах и результатах поддержки рождаемости в крае.
«Благодаря федеральным и местным мерам поддержки в крае появляется больше многодетных семей. В этом году мы наблюдаем впервые за последние годы прирост первенцев в семьях – за полгода родилось более трёх тысяч детей, а всего в 2022 году на свет появилось более восьми тысяч детей, что тоже больше по сравнению с прошлыми годами. Чтобы обеспечить положительный рост числа жителей края мы стали одной из пилотных территорий по реализации проекта «Репродуктивное здоровье», направленного на рост рождаемости, сохранение здоровья в семьях, продвижение семейных ценностей. По планам, реализация проекта увеличит рождаемость на территории края», - отметил Олег Кожемяко.
Губернатор Приморья также рассказал о проводимой в крае поддержке врачей и учителей, развитии физкультуры и спорта, создании доступного жилья и льготных программ по его покупке.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока Эльвира Нургалиева, отметила, что в этом году впервые зафиксирован миграционный приток на Дальний Восток, что, по её мнению, является подтверждением эффективности как экономической, так и социальной политики развития макрорегиона.
На важность укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России обратил внимание участников конференции руководитель центра кризисной психологии, член экспертного Совета при комитете по образованию Государственной Думы Михаил Хасьминский.
Директор института демографии Высшей школы экономики Михаил Денисенко раскрыл аудитории результаты прогнозов и подвел итоги сессии:
«В странах АТР, соседствующих с Дальним Востоком, в перспективе нескольких десятков лет продолжится тенденция старения населения и снижения уровня рождаемости. В такой перспективе для России крайне важно продолжить политику стимулирования рождаемости и поддержку семей с детьми. Это инвестиции в наше будущее. При этом финансовые меры поддержки, как показывает практика, имеют ограниченный эффект для рождаемости, если меры политики не затрагивают ценности и не меняют репродуктивные установки населения. По этой причине необходимо развивать иные, немонетарные меры поддержки российских семей».